Vinitaly, Olive castelvetranesi promosse dal Sottosegretario La Pietra in visita lo stand Legacoop Agroalimentare

di: Redazione - del 2026-04-15

Visita istituzionale d’eccezione ieri allo stand di Legacoop Agroalimentare, presente la Soc. Coop. Terra Mia di Castelvetrano, che ha accolto il Sottosegretario al Ministero dell’Agricoltura, Patrizio La Pietra. Un passaggio significativo, capace di richiamare attenzione e conferire ulteriore valore al lavoro svolto dagli operatori del settore.

Nel corso della visita, il Sottosegretario ha avuto modo di conoscere da vicino le produzioni presentate, soffermandosi in particolare sulla qualità delle olive, sottoposte simbolicamente a un “controllo sul campo”. Un momento conviviale e allo stesso tempo rappresentativo dell’impegno quotidiano delle realtà agroalimentari nel garantire eccellenza e autenticità.

L’esito della degustazione è stato più che positivo: le olive hanno ottenuto il pieno apprezzamento, confermando gli elevati standard qualitativi raggiunti. La presenza del Sottosegretario ha rappresentato anche un’importante occasione di dialogo e condivisione, all’insegna della valorizzazione del territorio e delle sue produzioni. Un incontro che ha unito istituzioni e operatori in un clima di genuina passione per la terra e per i suoi frutti.