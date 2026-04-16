Bus travolto dalle fiamme su A-29. Passeggeri evacuati in tempo

di: Federico Pier Paolo Indelicato - del 2026-04-16

Un autobus di linea in partenza da Marsala e che viaggiava in direzione Palermo intorno alle 18:45, è stato avvolto dalle fiamme mentre percorreva la SS 188 da Gibellina in direzione Salemi, per cause ancora da chiarire. A bordo si trovavano diversi passeggeri, che sono stati messi in salvo grazie alla prontezza e alla professionalità dell’autista Giuseppe Lo Presti.

All’altezza del chilometro 44+100 il mezzo è stato completamente distrutto dall’incendio. Sul posto sono in corso le operazioni di spegnimento da parte dei Vigili del Fuoco. Sono intervenuti anche il personale Anas della SS 188 e dell’autostrada A29, la Polizia Municipale di Salemi e la Protezione Civile di Gibellina. Il bilancio avrebbe potuto essere più grave ma, fortunatamente, grazie all'intervento immediato dell'autista una sola persona ha riportato contusioni, senza ferite gravi. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento. Non si esclude che alla base vi sia un cortocircuito. Saranno gli accertamenti tecnici a chiarire l’origine dell'incendio.