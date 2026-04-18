A29 Palermo–Mazara, traffico limitato per manutenzione: ecco quando

di: Redazione - del 2026-04-18

Nei giorni 21, 22 e 23 aprile sono previsti lavori di manutenzione alla segnaletica verticale sull’autostrada A29 Palermo–Mazara del Vallo, con conseguenti limitazioni al traffico nella fascia oraria 9–17. Previsti percorsi alternativi su strade statali e provinciali con rientro agli svincoli indicati.

Martedì 21 sarà chiusa la carreggiata verso Mazara tra Gallitello e Salemi;

mercoledì 22 stop in direzione Palermo tra Mazara del Vallo e Campobello di Mazara;

giovedì 23 chiusura, sempre verso Palermo, tra Campobello e Castelvetrano.