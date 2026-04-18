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A29 Palermo–Mazara, traffico limitato per manutenzione: ecco quando

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di: Redazione - del 2026-04-18

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Immagine articolo: A29 Palermo–Mazara, traffico limitato per manutenzione: ecco quando

Nei giorni 21, 22 e 23 aprile sono previsti lavori di manutenzione alla segnaletica verticale sull’autostrada A29 Palermo–Mazara del Vallo, con conseguenti limitazioni al traffico nella fascia oraria 9–17. Previsti percorsi alternativi su strade statali e provinciali con rientro agli svincoli indicati.

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    • Martedì 21 sarà chiusa la carreggiata verso Mazara tra Gallitello e Salemi;
    mercoledì 22 stop in direzione Palermo tra Mazara del Vallo e Campobello di Mazara;
    giovedì 23 chiusura, sempre verso Palermo, tra Campobello e Castelvetrano

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