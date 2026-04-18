Eccellenza siciliana, il Ferrigno-Accardi-Titone vince i Campionati Barman 2026

di: Redazione - del 2026-04-18

L’Istituto Superiore “G.B. Ferrigno – V. Accardi – V. Titone” di Castelvetrano conquista il titolo di Campione Nazionale Assoluto ai Campionati Italiani Barman 2026 di Viareggio, portando la città sul gradino più alto del podio.

Determinante il contributo degli studenti: Giulia Verde, premiata con il riconoscimento “Enzo Marò Lo Iacono” e seconda per il miglior gusto; Flavio Pio Scandaliato, primo per la miglior decorazione; e Giulia Maggio. Un successo reso possibile anche grazie all’impegno della dirigente Maria Luisa Simanella e dei docenti, che conferma il valore della formazione e dei giovani talenti. Le congratulazioni del Sindaco Lentini attraverso la pagina istituzionale social.