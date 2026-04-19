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Miriam Indelicato, autopsia eseguita: domani i funerali nella Chiesa Madre di Santa Ninfa

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di: Redazione - del 2026-04-19

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Immagine articolo: Miriam Indelicato, autopsia eseguita: domani i funerali nella Chiesa Madre di Santa Ninfa

È atteso tra questa sera e domani il rientro della salma di Miriam Indelicato, la giovane di 23 anni trovata senza vita giovedì scorso a Roma. La comunità si prepara a darle l’ultimo saluto: i funerali saranno celebrati domani alle ore 16 nella Chiesa Madre di Santa Ninfa.

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    • Il rito funebre sarà officiato dal Vescovo Monsignor Angelo Giurdanella, affiancato dal parroco Don Giacinto Leone. Un momento di profondo dolore che coinvolgerà non solo Santa Ninfa, ma anche Campobello di Mazara, paese d’origine del padre, e Castelvetrano, dove Miriam era cresciuta e aveva conseguito il diploma al liceo delle Scienze umane.

    La giovane è stata trovata morta nella capitale in circostanze ancora oggetto di accertamenti. Secondo una prima ricostruzione, attualmente al vaglio degli investigatori, sarebbe precipitata nella tromba delle scale del palazzo in cui viveva. Disposta l’autopsia, già eseguita nei giorni scorsi, la salma è stata dissequestrata e restituita alla famiglia. Le indagini sono seguite dal commissariato Salario Parioli, che continua a lavorare per chiarire la dinamica dell’accaduto. Tratto da articolo del GdS a firma di Francesca Capizzi

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    • Lutto cittadino domani a Santa Ninfa proclamato dal Sindaco Ferreri.
    La morte di Miriam Indelicato ha profondamente colpito e addolorato la comunità di Santa Ninfa. Per onorare la memoria della giovane ragazza, in occasione del giorno dei funerali, il Sindaco Carlo Ferreri con ordinanza n. 10 del 19/4/2026, ha proclamato, per domani lunedì 20 aprile 2026 - il lutto cittadino in concomitanza con le esequie che si svolgeranno alle ore 16:00 presso la Chiesa Madre. Un gesto che riflette la  vicinanza della comunità santaninfese  alla famiglia della giovane ragazza.

    In segno di rispetto è stato disposto sempre per la giornata di domani:

    l'esposizione a mezz'asta della bandiera comunale listata a lutto; 
    l’osservanza di un minuto di silenzio negli uffici comunali e nelle scuole;
    la sospensione di ogni attività lavorativa degli uffici comunali durante la cerimonia funebre;
    la sospensione di tutte le attività commerciali e artigianali, con abbassamento delle serrande, durante la cerimonia funebre; 
    il divieto di attività ludico-ricreative, in contrasto con il carattere luttuoso della cerimonia, in concomitanza con i funerali.

    La città di Santa Ninfa rende omaggio alla Sua memoria e si unisce ai familiari e a tutti coloro che l'hanno conosciuta e amata.

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