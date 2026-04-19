Castelvetrano, riflettori sulla disabilità: incontro intenso e partecipativo alla parrocchia San Francesco di Paola

del 2026-04-19

Si è svolto venerdì sera, presso la parrocchia San Francesco di Paola di Castelvetrano, il secondo incontro del percorso foraniale, un appuntamento che ha registrato una significativa partecipazione e un forte coinvolgimento da parte dei presenti.

Una riflessione profonda sulla disabilità

Protagonista della serata è stata la dott.ssa Paola Gandolfo, che ha guidato l’incontro offrendo una riflessione ampia e articolata sul tema della disabilità. La relatrice ha affrontato l’argomento in tutte le sue dimensioni, soffermandosi in particolare sulle modalità di comunicazione con le persone con disabilità, sulle difficoltà quotidiane che esse affrontano, ma anche sulle opportunità e sulla straordinaria forza vitale che le caratterizza.

Tra difficoltà e voglia di vivere

Nel corso dell’intervento è emerso con chiarezza come, accanto alle fatiche e alle sofferenze, vi sia una grande voglia di vivere e di partecipare pienamente alla società. Un messaggio che ha colpito profondamente i presenti, suscitando momenti di intensa partecipazione emotiva.

Un ringraziamento per l’accoglienza

L’incontro si è concluso con un sentito ringraziamento a don Giacomo per l’ospitalità e l’accoglienza nella sua comunità parrocchiale, che ha reso possibile lo svolgimento di questo significativo momento di confronto e crescita condivisa.