Scontro tra due auto in via Seggio. Due persone trasportate in Ospedale

di: Federico Pier Paolo Indelicato - del 2026-04-19

Un nuovo incidente stradale si è verificato in via Seggio a Castelvetrano. Le dinamiche del sinistro, Che ha visto coinvolta una Fiat Panda nera e una Opel Grandland, non sono ancora chiare e sono attualmente al vaglio della squadra infortunistica della polizia municipale. Le due persone coinvolte nel sinistro Q.P. e F.G. sono state trasportate al pronto soccorso di Castelvetrano per le ferite riportate a seguito dell’incidente.

La via Seggio continua purtroppo a essere teatro frequente di incidenti, spesso attribuiti all’eccessiva velocità dei veicoli. I residenti della zona, da tempo preoccupati per la sicurezza stradale, hanno più volte sollecitato — anche attraverso la stampa — l’installazione di dissuasori di velocità per ridurre il rischio di nuovi episodi. Nel tempo numerosi sono stati gli incidenti che sono verificati in questo tratto di strada, dove purtroppo l'alta velocità è spesso alla base dei numerosi sinistri verificatesi nel corso degli anni.