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Giovane di Favara ucciso nella notte a Pavia dopo serata in un locale. Il dolore del Sindaco Palumbo

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del 2026-04-19

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Immagine articolo: Giovane di Favara ucciso nella notte a Pavia dopo serata in un locale. Il dolore del Sindaco Palumbo

Un giovane di 25 anni, Gabriele Vaccaro, originario di Favara, è stato ucciso nella notte tra il 18 e il 19 aprile a Pavia, nel parcheggio dell’area Cattaneo, vicino al centro.

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    • Dopo una serata in un locale, mentre stava recuperando l’auto con due amici, il gruppo è stato avvicinato da altre persone: da uno scambio di parole si è passati rapidamente a un’aggressione.

    Uno degli aggressori avrebbe usato un’arma appuntita, forse un cacciavite, colpendo mortalmente il giovane al collo. Un amico è rimasto ferito all’addome, ma non è in pericolo di vita.  Vaccaro è morto al Policlinico San Matteo nonostante i tentativi dei medici. La polizia è al lavoro per identificare i responsabili.  Il sindaco di Favara, Antonio Palumbo, ha espresso profondo dolore per la perdita e ha annunciato il lutto cittadino nel giorno dei funerali.

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