Giovanissima santaninfese trovata morta in casa a Roma. Shock per la morte di Miriam Indelicato

del 2026-04-16

Alla giovanissima età di 24 anni è venuta a mancare Miriam Indelicato. La mamma è originaria di Santa Ninfa mentre il papà di Campobello. Miriam avrebbe dovuto sostenere domani a Roma l’ultimo esame all’università Luiss dove era iscritta. Non sono note le cause del decesso ma potrebbe essersi verificato un incidente domestico. Il corpo della ragazza è stata rinvenuta all'interno della sua abitazione. Miriam Indelicato viene da tutti ricordata come una ragazza solare, dinamica e piena di vita. Un dolore che lascia sgomenti non solo la comunità di Santa Ninfa ma anche quella di Campobello di Mazara.