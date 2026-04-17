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Campobello, bilancio riequilibrato, Mangiaracina: “Consiglio comunale subito”

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di: Redazione - del 2026-04-17

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Immagine articolo: Campobello, bilancio riequilibrato, Mangiaracina: “Consiglio comunale subito”

«A oltre un anno e quattro mesi dalla dichiarazione di dissesto finanziario, il Consiglio comunale non ha ancora approvato l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, atto indispensabile e previsto dalla legge per il risanamento dell’Ente». Lo dichiara Daniele Mangiaracina, candidato Sindaco di Campobello di Mazara, che lancia un appello al Presidente del Consiglio comunale affinché convochi con urgenza l’aula.

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    • «L’articolo 259 del TUEL – prosegue Mangiaracina – impone al Comune, entro termini precisi dalla nomina dell’Organo Straordinario di Liquidazione, la redazione e l’approvazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato. Questo documento rappresenta il primo e fondamentale strumento per riportare il Comune all’equilibrio finanziario, attraverso l’attivazione delle entrate proprie e la riduzione delle spese correnti».

    «La mancata approvazione – aggiunge – rischia di produrre conseguenze gravissime, fino allo scioglimento del Consiglio comunale. Per questo motivo invito formalmente il Presidente del Consiglio a convocare immediatamente l’assemblea per approvare l’atto senza ulteriori ritardi».

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    • Mangiaracina chiama in causa anche la Regione: «È necessario che l’Assessorato regionale competente intervenga con urgenza per evitare che pesanti responsabilità possano ricadere su chi amministrerà il Comune nei prossimi mesi. Mi chiedo, e credo se lo chiedano molti cittadini, come mai la Regione non sia ancora intervenuta nonostante il ritardo accumulato».

    «Campobello di Mazara – conclude – ha bisogno di chiarezza, legalità amministrativa e responsabilità istituzionale. Non è più tempo di rinvii».

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