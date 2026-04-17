Sgomento e dolore per la morte di Miriam Indelicato. L’amore per il ballo e il dolore di amici e parenti

di: Redazione - del 2026-04-17

La notizia della morte di Miriam Indelicato ha gettato nello sgomento si ha la comunità di Campobello di Mazara e quella di Santa Ninfa in cui la giovane viveva prima di trasferirsi a Roma, dove frequentava l’università Luiss. La famiglia Indelicato è molto conosciuta e stimata sia a Santa Ninfa il padre é un imprenditore attivo settore delle carni. Sembra che alla base del decesso si sia verificato un incidente domestico.

Sarebbe stato il portiere dello stabile dove abitava la giovane ad avvertire i familiari che la ragazza era caduta e i familiari si sono precipitati nella capitale anticipando il loro arrivo per la laurea della figlia. Purtroppo per Miriam sono stati inutili i soccorsi. Miriam Indelicato era una ragazza molto dinamica, amante dello sport e del ballo. Una forza della natura che è venuta a mancare troppo presto l’affetto dei suoi cari e di tanti amici e le volevano bene.