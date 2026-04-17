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Castelvetrano, gli studenti del “Di Matteo” incontrano il Sindaco: ascolto, proposte e impegni per una città più inclusiva

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di: Comunicato Stampa - del 2026-04-17

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Immagine articolo: Castelvetrano, gli studenti del “Di Matteo” incontrano il Sindaco: ascolto, proposte e impegni per una città più inclusiva

Lo scorso 14 aprile una delegazione di studenti della scuola secondaria di primo grado “Pardo”, appartenente all’I.C. “Di Matteo” di Castelvetrano, è stata ricevuta a Palazzo Pignatelli per un incontro istituzionale con il Sindaco e il Presidente del Consiglio comunale. L’appuntamento è nato dalla lettera formale inviata nei giorni scorsi dagli alunni, impegnati nel progetto nazionale “Testimoni dei Diritti”, promosso dal Senato della Repubblica e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.

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    • Gli studenti, accompagnati dai docenti referenti, hanno illustrato il percorso svolto sul tema
    dell’Articolo 2 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, dedicato al principio di uguaglianza
    e al divieto di discriminazione. Dopo mesi di lavoro, osservazioni sul territorio e riflessioni condivise,
    i ragazzi hanno elaborato un documento contenente proposte concrete per migliorare l’accessibilità e
    l’inclusione nella città di Castelvetrano.

    Durante l’incontro, gli alunni hanno presentato le loro richieste, frutto di un’analisi attenta degli spazi
    urbani e dei bisogni dei cittadini più fragili. Il Sindaco e il Presidente del Consiglio comunale hanno
    ascoltato con attenzione ogni intervento, manifestando apprezzamento per il senso civico dimostrato
    dai giovani e assicurando impegno nel valutare le proposte avanzate. Secondo quanto riferito dai
    presenti, sono stati presi diversi impegni preliminari su temi legati alla fruibilità degli spazi pubblici,
    alla sicurezza e alla promozione di una cultura dell’inclusione.

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    • Per gli studenti, l’incontro ha rappresentato un momento di grande valore formativo: un’occasione per
    sperimentare il dialogo diretto con le istituzioni e comprendere come la partecipazione attiva possa
    contribuire al miglioramento della comunità. Il progetto “Testimoni dei Diritti” si conferma così un
    percorso capace di avvicinare i giovani alla vita democratica, trasformando la riflessione sui diritti
    umani in azioni concrete sul territorio.

    L’I.C. “Di Matteo” ha espresso soddisfazione per l’accoglienza ricevuta e per l’opportunità offerta
    agli alunni, sottolineando come la collaborazione tra scuola e istituzioni sia fondamentale per
    costruire una Castelvetrano più attenta ai diritti, all’inclusione e al futuro delle nuove generazioni.

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