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Partanna, operativo l’ambulatorio ostetrico presso la Casa della Comunità

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di: Comunicato Stampa - del 2026-04-17

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Immagine articolo: Partanna, operativo l’ambulatorio ostetrico presso la Casa della Comunità

Un nuovo tassello si aggiunge al potenziamento della medicina territoriale nella provincia trapanese. L’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani comunica che è ufficialmente operativo l’ambulatorio ostetrico presso la Casa della Comunità di Partanna.

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    • L'ambulatorio si configura come un punto di ascolto e cura gratuito, dedicato alla salute della donna in tutte le sue fasi: dalla prevenzione oncologica e screening, ai corsi di accompagnamento alla nascita, all’assistenza in puerperio, alla cura della salute riproduttiva e sessuale, fino al supporto in menopausa. L'accesso all’ambulatorio è diretto e gratuito, senza necessità di prescrizione medica o pagamento ticket, per garantire la massima partecipazione e la tutela della salute della popolazione locale.

    Il Commissario Straordinario dell'ASP di Trapani ha espresso profonda soddisfazione per l’attivazione del servizio: "Con l'apertura di questo ambulatorio a Partanna, confermiamo il nostro impegno nel rendere la sanità un diritto accessibile e di prossimità. Non si tratta solo di erogare prestazioni mediche, ma di creare un 'incontro' umano e professionale tra l’istituzione e le cittadine. Abbattendo le barriere burocratiche e offrendo accesso gratuito, mettiamo al centro la prevenzione e il benessere femminile, portando la cura direttamente nel cuore del territorio."

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