Miriam Indelicato, dalle indagini emergono incongruenze sul suo percorso universitario

di: Redazione - (fonte: Repubblica, IlMattino, Ansa) - del 2026-04-17

Emergono nuovi dettagli sulla morte della giovane Miriam Indelicato. Secondo le notizie riportate da autorevoli fonti giornalistiche come Ansa, IlMattino e Repubblica, la ragazza avrebbe riferito ai familiari di essere prossima alla laurea, ma dagli accertamenti emergerebbero alcune incongruenze nel suo percorso universitario. Secondo quanto riportano le fonti, la giovane non risultava iscritta alla Luiss Guido Carli dal 2024.

Le autorità stanno svolgendo verifiche per chiarire la dinamica dei fatti e ricostruire le ultime ore. A trovare il corpo di Miriam Indelicato è stato il portiere del palazzo davanti l'androne dell'abitazione della ragazza. Miriam, la sera prima di morire, aveva cenato a casa di un’amica, poi era tornata a casa. Avrebbe compiuto 24 anni a maggio.

Secondo quanto riporta Repubblica.Roma, a firma di Marco Carta: "Trovata senza vita nell’androne del palazzo in cui abitava. Miriam Indelicato, studentessa universitaria di 23 anni originaria della provincia di Trapani, che viveva a Roma per motivi di studio, si sarebbe lanciata nel vuoto ieri mattina".

Dalle notizie diffuse dai maggiori quotidiani nazionali potrebbe trattarsi di un suicidio. Una tragedia che ha ha colpito profondamente le comunità di Santa Ninfa, Campobello di Mazara e Castelvetrano.