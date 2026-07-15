Santa Ninfa, domani prevista l’inaugurazione della nuova sede Media Vision

del 2026-07-15

Domani, giovedì 16 luglio, alle ore 20:00, inaugura Ottica Mediavision in via Danilo Dolci 10 (accanto al Bar 119) a Santa Ninfa. Il nuovo punto vendita si propone come punto di riferimento specializzato nell’offerta alla clientela di consulenza personalizzata, occhiali delle migliori marche e lenti oftalmiche di ultima generazione.

Per celebrare l’apertura, il centro mette a disposizione gratuitamente un esame della vista professionale. La serata sarà aperta alla cittadinanza con un buffet e un brindisi inaugurale. Un’occasione per scoprire i nuovi spazi e conoscere da vicino la professionalità e la passione che guidano la nuova attività.