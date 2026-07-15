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Campobello, droga in casa, scattano le manette per uomo già ai domiciliari

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di: Comunicato Stampa - del 2026-07-15

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Immagine articolo: Campobello, droga in casa, scattano le manette per uomo già ai domiciliari

I Carabinieri della Stazione di Campobello di Mazara hanno arrestato e denunciato, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere, un soggetto di origini marsalesi sorpreso in casa con oltre 1 kg. di marijuana e una mannaia di 30 cm.

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    • I militari dell’Arma, durante un controllo al soggetto in atto sottoposto agli arresti domiciliari, hanno avvertito all’interno dell’abitazione un forte odore di marijuana procedendo così ad una perquisizione domiciliare utile ad accertare la presenza o meno di sostanza stupefacente.

    All’esito dell’attività, ben occultata all’interno della casa, i Carabinieri hanno rinvenuto tre buste termo sigillate contenente marijuana per un peso complessivo di 1,25 Kg. con accanto una mannaia di 30 cm. di cui 15 di lama posta sotto sequestro unitamente alla droga. L’uomo è stato arrestato e, dopo l’udienza di convalida, sottoposto alla detenzione in carcere.

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    • Si precisa che il procedimento penale si trova tutt’ora nella fase delle indagini preliminari e pertanto, nel rispetto del principio della presunzione di innocenza, le eventuali responsabilità penali saranno definitivamente determinate solo dopo la pronuncia da parte del Giudice di una sentenza passata in giudicato. 

     

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