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Partanna, Tipicuè Art protagonista della 10ª Sagra della Cipolla Rossa: istituzioni e territorio insieme per valorizzare le eccellenze del Belice

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di: Federico Pier Paolo Indelicato - del 2026-07-15

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Tradizioni, cultura, arte e sapori si sono incontrati nella suggestiva cornice della Campagna Country House in occasione di Tipicuè Art, l'iniziativa promossa dall'Associazione Belice Valle nell'ambito della 10ª edizione della Sagra della Cipolla Rossa di Partanna. L'evento ha rappresentato un'importante occasione di confronto e promozione del territorio, richiamando istituzioni, operatori del settore turistico e culturale, associazioni e cittadini, tutti accomunati dall'obiettivo di valorizzare l'identità e le eccellenze della Valle del Belice.

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    • Ad aprire la manifestazione sono stati i saluti istituzionali del Sindaco di Partanna, dott. Francesco Livigni, affiancato dall'Amministrazione comunale. Presente anche il vicepresidente del Libero Consorzio Comunale di Trapani, Ernesto Raccagna, a testimonianza dell'attenzione delle istituzioni verso iniziative capaci di promuovere il territorio attraverso la cultura e le produzioni tipiche.

    Tra gli ospiti anche Alessandro La Grassa, in rappresentanza del GAL Valle del Belice, Lina Stabile di Visit Belice, da anni impegnata nella promozione della destinazione turistica della Valle del Belice, e il maestro Aurelio Anatra, artista che con le sue opere continua a raccontare e valorizzare la storia e le tradizioni siciliane. Nel corso dell'iniziativa è emerso con forza il valore della collaborazione tra enti pubblici, associazioni e operatori locali quale strumento fondamentale per costruire una promozione integrata del territorio, capace di mettere in rete cultura, turismo, artigianato ed enogastronomia. Un riconoscimento particolare è stato rivolto all'Associazione Belice Valle e al suo presidente Domenico Guzzo, promotori di un appuntamento che, anno dopo anno, contribuisce a rafforzare il legame con le radici del territorio e a promuovere le sue eccellenze, offrendo ai visitatori un'autentica esperienza di identità, tradizione e accoglienza.

    Tipicuè Art si conferma così una manifestazione capace di dare valore al patrimonio materiale e immateriale della Valle del Belice, dimostrando come la sinergia tra istituzioni e realtà associative possa trasformarsi in un efficace strumento di promozione e sviluppo del territorio.

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