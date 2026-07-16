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ASD Dancing for a Dream, conquistati importanti risultati dai ragazzi guidati dai maestri Mario Cecinati e Sara Messina Denaro

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di: Redazione - del 2026-07-17

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Immagine articolo: ASD Dancing for a Dream, conquistati importanti risultati dai ragazzi guidati dai maestri Mario Cecinati e Sara Messina Denaro

Si sono conclusi i Campionati Italiani 2026 FIDESM ( Federazione Italiana Danza e Sport Musicali, UNICO organismo ufficiale in Italia riconosciuto dal CONI)  dove la ASD Dancing for a Dream, guidata dai maestri Mario Cecinati e Sara Messina Denaro, ha conquistato importanti risultati, confermandosi tra le società protagoniste della manifestazione.

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    • I Campioni Italiani
    - Chiara Olivieri: Campionessa Italiana (categoria 19/34 A1) e promossa alla Classe AS.

    I Vice Campioni Italiani (Medaglia d'Argento)
    - Alice Lo Sciuto: Vice Campionessa Italiana 16/18 C su 120 atleti
    - Giulia Pendola: Vice Campionessa Italiana under 21 B su 55 atleti
    - Matilde Terranova: Vice Campionessa Italiana 10/11 C

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    • Le Medaglie di Bronzo
    - Antonio Diliberto ed Elena Puntrello: Medaglia di bronzo 19/34 B
    - Angelo Stagno e Alessia Stagno: Medaglia di bronzo 19/34 A

    I Finalisti e i Top Placement
    - Emma Stallone: 4ª classificata 12/13C su ben 245 atlete 
    - Giorgia Daidone: 4ª classificata nella categoria 22/30 AS.
    - Laura Sciacca: 5ª classificata nella categoria 14/15 Classe B.
    - Alessia Muscolino: Finalista 
    - Natalia Peluso: Finalista.
    - Daniela Zichittella e Valeria Godino nel duo: finaliste

    Gli altri ottimi risultati (Semifinali e Quarti di finale)
    - Marta Ferrara ed Erika Genna: Ottimo piazzamento, a un passo dalle semifinali e quarti di finale.
    - Antonino Paladino e Claudia Rallo: Ottimo piazzamento, a un passo dalle semifinali e quarti di finale.
    - Miriam Tela: Ottimo piazzamento, a un passo dalle semifinali e quarti di finale.
    - Luna Di Giovanni e Lucrezia Rallo: Ottimo piazzamento, a un passo dalle semifinali e quarti di finale.

    Per i maestri Mario Cecinati e Sara Messina Denaro, ogni risultato racconta una storia che va ben oltre la gara: «Un Maestro non va a un Campionato solo per guardare i propri allievi. Un Maestro vive ogni loro emozione. Soffre con chi non raggiunge il risultato sperato ed esplode di gioia con chi realizza un sogno. Molti vedono pochi minuti in pista, noi Maestri vediamo anni di sacrifici, allenamenti, rinunce, lacrime, cadute e ripartenze.»

    Un risultato frutto del lavoro quotidiano, della passione e della collaborazione di tutta la squadra di trainers e maestri : Rosy e Giovanni Cusumano, Gaetano Cassenti e Caterina Boncoraglio, Alessia Guala, Maddalena Vento, Giovanna e Giovanna Paladino,  I maestri hanno voluto dedicare questi successi a tutti gli atleti, alle loro famiglie e a quanti, con impegno e sacrificio, contribuiscono ogni giorno alla crescita della società, ricordando che dietro ogni atleta che entra in pista c'è sempre una squadra che lavora con dedizione e amore per questo meraviglioso sport.

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