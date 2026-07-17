Triscina, verso l'apertura della Guardia Medica: nominati 6 medici
di: Redazione - del 2026-07-17
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Dopo le numerose segnalazioni dei residenti di Triscina sull'apertura della Guardia Medica, e a seguito dell'annuncio diffuso nei mesi scorsi, arriva un importante aggiornamento dall'ASP di Trapani.
La nostra redazione ha appreso che, nell'ultima convocazione dei medici per le Guardie Mediche Turistiche, sono stati assegnati 6 incarichi da 12 ore destinati alla sede di Triscina, con decorrenza dal 1° agosto.
Una notizia attesa dalla comunità, che rappresenta un passo concreto verso l'attivazione del servizio sanitario durante il periodo estivo, particolarmente importante per residenti e villeggianti.