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Ex studentesse insieme dopo 27 anni dal diploma. Commosso ricordo per Nadia

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del 2026-07-17

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Immagine articolo: Ex studentesse insieme dopo 27 anni dal diploma. Commosso ricordo per Nadia

A distanza di 27 anni dal conseguimento del diploma, le ragazze della storica 5ª LP dell'Istituto Magistrale di Castelvetrano si sono ritrovate per condividere una serata ricca di emozioni, ricordi e sorrisi.

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    • Il tempo trascorso non ha cancellato il legame nato tra i banchi di scuola: tra aneddoti, fotografie, risate e racconti di vita vissuta, le ex compagne hanno rivissuto momenti preziosi della loro giovinezza, riscoprendo la stessa complicità di allora. La nostalgia per gli anni spensierati dell'adolescenza si è intrecciata alla gioia di ritrovarsi dopo tanto tempo, in un'atmosfera calorosa e familiare che ha reso la serata ancora più speciale.

    Il pensiero più intenso e commosso è stato dedicato a una loro cara compagna, Nadia Giobbe, prematuramente scomparsa alcuni anni fa, il cui ricordo continua a vivere nel cuore di tutte. La sua presenza, seppur silenziosa, ha accompagnato ogni momento dell'incontro, ricordando a ciascuna quanto siano preziosi i legami costruiti nel tempo.

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    • Le ragazze della 5 LP: Aiello Maria Gabriella, Aleo Rosanna, Bongiorno Tiziana, Burgarella Rosa Maria, Caro Caterina, Di Giuseppe Annalisa, Fabriele Antonella, Fabriele Katia, Foderà Sandra, Ferro Laura, Giambalvo Mariella, Giardina Agatiuscia, Giardina Maria Claudia, Giorgi Elena Angela, Parisi Maria Antonietta, Russo Nicoletta, Stallone Tiziana, Zancana Daniela.

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