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"Ricordando Paolo Borsellino": a Marsala un percorso tra memoria, giustizia e impegno civile

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di: Comunicato Stampa - del 2026-07-15

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Immagine articolo: "Ricordando Paolo Borsellino": a Marsala un percorso tra memoria, giustizia e impegno civile

Un percorso di riflessione dedicato alla memoria di Paolo Borsellino e all'attualità della sua eredità morale e professionale. È questo il cuore della rassegna "Ricordando Paolo Borsellino – Come seguire il suo esempio", promossa dal Centro socio educativo "I Giusti di Sicilia", in programma dal 17 luglio al 14 settembre 2026 presso la sede di Piazza della Vittoria 4 a Marsala.

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    • L'iniziativa, organizzata dall'Opera Mons. Gioacchino Di Leo Odv e dalla Diocesi di Mazara del Vallo, con il patrocinio del Ministero della Giustizia, del Comune di Marsala e dell'Associazione Nazionale Magistrati – sottosezione di Marsala, propone cinque incontri con magistrati, amministratori pubblici, studiosi e rappresentanti delle istituzioni.

    Il ciclo prenderà il via venerdì 17 luglio, alle ore 19, con l'intervento del procuratore della Repubblica di Palermo Maurizio De Lucia, che affronterà il tema "Come ancora si arricchisce la mafia?", analizzando le moderne dinamiche economiche delle organizzazioni criminali.

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    • Il 27 luglio, sempre alle 19, sarà protagonista il procuratore della Repubblica di Marsala Fernando Asaro, con un incontro dedicato al ruolo e alle responsabilità di chi oggi raccoglie l'eredità professionale di Paolo Borsellino, dal titolo "Essere successore del procuratore Paolo Borsellino: nuove sfide e impegno professionale".

    Il 5 agosto il dibattito si sposterà sul rapporto tra politica e contrasto alla criminalità organizzata. Interverranno la sindaca di Marsala Andreana Patti, il presidente del Libero Consorzio Comunale di Trapani e sindaco di Mazara del Vallo Salvatore Quinci, e la deputata regionale Cristina Ciminnisi, confrontandosi sul tema "Come i politici devono contrastare la mafia".

    Il 28 agosto sarà invece presentato il volume "Cinque vite", che raccoglie racconti inediti dei familiari degli uomini della scorta di Paolo Borsellino. A dialogare con il pubblico sarà l'autrice Mari Albanese, mentre la moderazione sarà affidata a Rosanna Provenzano, direttore dell'UEPE di Trapani.

    La rassegna si concluderà lunedì 14 settembre con l'intervento del sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Marsala Sara Varazi, che parlerà del tema "Il contributo della società civile nel contrasto all'illegalità", sottolineando il ruolo fondamentale dei cittadini nella costruzione di una cultura della legalità.

    L'iniziativa intende mantenere viva la memoria del magistrato ucciso dalla mafia il 19 luglio 1992, trasformando il suo esempio in un'occasione di confronto, formazione e responsabilità collettiva, soprattutto nei confronti delle nuove generazioni.

    La rassegna "Ricordando Paolo Borsellino - come seguire il suo esempio" si svolge a Marsala dal 17 luglio al 14 settembre 2026. Tutti gli incontri si tengono in Piazza della Vittoria 4 (davanti al Centro "I giusti di Sicilia") alle ore 19:00, con dibattiti su mafia, legalità e impegno civile.

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