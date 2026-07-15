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Castelvetrano, auto finisce in una buca di cantiere in viale Roma

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di: Redazione - del 2026-07-15

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Immagine articolo: Castelvetrano, auto finisce in una buca di cantiere in viale Roma

Momenti di apprensione nel pomeriggio di oggi in viale Roma, a Castelvetrano, dove un'autovettura è finita all'interno di una buca aperta per lavori in corso. Secondo le prime informazioni, nella zona erano in corso interventi da parte degli operai impegnati nel cantiere quando, per cause ancora da chiarire, il veicolo è finito nella cavità presente sulla carreggiata.

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    • Sul posto sono intervenuti i carabinieri per mettere in sicurezza l'area e verificare la dinamica dell'accaduto. Al momento non sono state rese note informazioni sull'eventuale presenza di feriti né sull'entità dei danni riportati dal mezzo.

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