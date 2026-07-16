Poggioreale, il Senatore Borghese in visita al vecchio centro danneggiato dal sisma del '68

di: Mariano Pace - del 2026-07-16

Importante visita-sopralluogo alla “Poggioreale Storica”, (vecchio centro abitato danneggiato dal terremoto del gennaio 1968), da parte del senatore Mario Alejandro Borghese, attuale componente della Commissione Bilancio del Senato della Repubblica. Il parlamentare della maggioranza di governo, accompagnato dal sindaco Carmelo Palermo, ha voluto verificare lo stato di avanzamento dei lavori di “restauro e messa in sicurezza in corso”.

Ma soprattutto ha voluto verificare i nuovi progetti predisposti dall’amministrazione comunale. Per continuare l’opera di risanamento e “rigenerazione urbana” avviati da qualche anno, e che hanno già consentito, dallo scorso 10 giugno 2026, di riaprirlo ai visitatori.

“Questi luoghi - ha osservato il senatore Borghese - trasmettono emozioni uniche. Ma la cosa straordinaria è che quello che per anni è stato solo un paesaggio di rovine torna piano piano a rivivere

nell’armonia e nel fascino delle sue architetture. Io farò la mia parte perché l’amministrazione possa trovare tutte le risorse necessarie a completare la sua rinascita”.

“Il senatore Borghese - evidenzia il sindaco di Poggioreale Carmelo Palermo - ha dato un impulso fondamentale ai progetti di rinascita della Poggioreale Storica. Il suo impegno istituzionale ci consente di potere programmare nuovi interventi di recupero. La città gli è grata”.

Peraltro è’ un legame anche affettivo quello tra il senatore Borghese (nato a Cordoba, in Argentina nel 1981, docente universitario e medico chirurgo) eletto nella circoscrizione esteri dell’America Meridionale, e la cittadina di Poggioreale del Belìce; il senatore è sposato con Isabella Restifa, la cui

madre Teresa Anna Todaro-Restifa (1952–2018) è nata a Poggioreale ed emigrata in Australia, dove è diventata una figura di spicco della comunità italiana, impegnata nel “Com.It.Es ” (Comitato degli Italiani all'Estero).