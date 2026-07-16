Poggioreale, si dimette il Presidente del Consiglio. Blanda e Culmone entrano in Giunta

di: Mariano Pace - del 2026-07-16

“Acque agitate.. all’interno della vita politico-amministrativa del comune di Poggioreale. Dopo le dimissioni di due assessori comunali (Vella e Caruana), presentate lo scorso 7 luglio, sono arrivate, ora,

quelle del presidente del consiglio comunale Sandro Ippolito, espressione del gruppo maggioritario “Rinascimento per Poggioreale”. Le motivazioni delle dimissioni sono racchiuse in sei pagine.

“La mia decisione nasce - evidenzia il presidente dimissionario - dalla constatazione che il progetto politico al quale avevo aderito tre anni fa, e nel quale avevo creduto con convinzione non rappresenta più oggi lo stesso percorso, gli stessi valori e le stesse modalità di confronto che ne avevano

costituito le fondamenta. Le mie dimissioni - continua Ippolito - dalla carica di Presidente del consiglio comunale sono la naturale conseguenza di una crisi politica che, a mio giudizio, non nasce da episodi

recenti, ma da un progressivo venir meno del confronto, della condivisione delle scelte e della capacità di valorizzare posizioni diverse all’interno della maggioranza. Continuerò - conclude Sandro Ippolito - a svolgere il mio mandato consiliare con senso di responsabilità e con lo stesso impegno verso la comunità”.

Intanto, il sindaco Carmelo Palermo ha provveduto a nominare i due nuovi assessori comunali, chiamati a subentrare ai dimissionari Vella e Caruana. Sono: il dottore Francesco Blanda, 48 anni, coniugato,

impiegato presso ASP Palermo e la dottoressa Marianna Culmone, 26 anni, nubile, Borsista di Ricerca presso l’Università degli Studi di Palermo. Con successivo provvedimento, il sindaco Palermo attribuirà le rispettive deleghe ai nuovi assessori.

In passato, Francesco Blanda ha ricoperto la carica di consigliere comunale, nella sindacatura di Lorenzo Pagliaroli e ha espletato le funzioni di vice sindaco nella sindacatura di Girolamo Cangelosi.

Mentre Marianna Culmone è alla sua prima esperienza politico-amministrativa.

“Si tratta di due validi professionisti - sottolinea il sindaco Palermo - le cui competenze contribuiranno a rendere più efficace l’azione amministrativa. Queste nomine, tra l’altro-consolidano le alleanze politiche e rafforzano la maggioranza di governo”.

Con lo stesso decreto, il sindaco Palermo ha conferito la delega di vice sindaco all’assessore Mariano Sancetta che si occupa di: Sport, Turismo, Spettacolo, Pubblica Istruzione, Politiche Sociali, Politiche Giovanili e Cultura, Ieri è arrivato anche il commento del sindaco Camelo Palermo, alle dimissioni di Sandro Ippolito.

”Ne prendo atto - rimarca il sindaco -e mi riservo di fare le necessarie considerazioni rispetto alle motivazioni da lui indicate. Sono certo che il consiglio comunale presto potrà provvedere all’elezione del nuovo presidente e continuare a sostenere l’attività della giunta così come é avvenuto fino ad oggi”.

Sia la lettera di dimissione del presidente del consiglio comunale Sandro Ippolito che il decreto di nomina dei nuovi componenti della giunta municipale da parte del sindaco Carmelo Palermo portano la stessa data dello scorso 14 luglio 2026.

Nella foto, da sinistra: Carmelo Palermo, sindaco, Doriana Nastasi, segretario comunale, Francesco Blanda,Marianna Culmone.