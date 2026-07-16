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Strada Triscina-Tre Fontane, un pericolo quotidiano: "Servono bonifica della vegetazione e dissuasori di velocità"

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di: Redazione - del 2026-07-16

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Immagine articolo: Strada Triscina-Tre Fontane, un pericolo quotidiano: "Servono bonifica della vegetazione e dissuasori di velocità"

Il lettore Dario Di Marco segnala la pericolosità della strada che collega Triscina a Tre Fontane, dove vegetazione incolta, scarsa visibilità e assenza di misure di sicurezza favoriscono sorpassi azzardati e alta velocità. Racconta di aver sfiorato un incidente frontale pochi giorni fa in una curva, ricordando anche un recente sinistro avvenuto sulla stessa arteria. Di Marco chiede interventi urgenti, come la pulizia della vegetazione, l'installazione di dossi rallentatori e controlli della velocità, affinché venga garantita maggiore sicurezza agli automobilisti.

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • "C'è una strada, nel territorio di Castelvetrano, dove ogni giorno si gioca alla roulette russa: quella tra Triscina e Tre Fontane. Vegetazione incolta ai lati, nessun dosso, nessun autovelox, nessuna misura di sicurezza degna di questo nome. Il risultato? Auto che sfrecciano come se fossimo su un circuito, non su una strada aperta al traffico ordinario. Due giorni fa io con l'auto e dei ragazzi su uno scooter abbiamo rischiato in prima persona un frontale: un veicolo proveniente dal lato Tre Fontane, in foga a superare lo scooter proprio nel punto cieco della curva, mi è arrivato praticamente addosso, sterzando fortuitamente all'ultimo istante. Solo una settimana prima, un incidente ben più grave aveva già mandato al pronto soccorso persone coinvolte in un sinistro sulla stessa arteria. Quante altre segnalazioni servono prima che qualcuno all'amministrazione si svegli? È inverosimile che nel 2026, in un territorio italiano, ci si debba muovere come se si viaggiasse su strade dimenticate dal mondo. Servono interventi immediati: autovelox nei tratti più pericolosi, dossi rallentatori, e l'obbligo per i proprietari dei terreni confinanti di ripulire la vegetazione che riduce visibilità e sicurezza. Il sindaco, invece, sembra più interessato ai festini di paese che alla sicurezza dei cittadini che lo hanno eletto. Le priorità di un'amministrazione si misurano dalle scelte che fa: e qui la scelta, finora, è stata quella del totale relax".

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