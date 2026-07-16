  • Metal Group A3 dal 20 aprile
  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • Martino Beverage A3 bis dal 1 luglio
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • Effeviauto dal 11 giugno R2
  • 1.9. vapes sigarette elettroniche R2 dal 4 novembre
  • Lube R3 dal 2 gennaio
  • Casa Shop Castelvetrano R2 dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026

Castelvetranese condannato per maltrattamenti e stalking: Appello conferma 4 anni

Resta sempre aggiornato

di: Redazione - del 2026-07-16

Commenti
Immagine articolo: Castelvetranese condannato per maltrattamenti e stalking: Appello conferma 4 anni

La Corte d'Appello ha confermato integralmente la condanna a quattro anni di reclusione inflitta in primo grado dal Tribunale di Marsala nei confronti di un uomo riconosciuto colpevole di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e atti persecutori. La sentenza è stata pronunciata dalla IV Sezione penale della Corte d'Appello, presieduta da Vittorio Anania, che ha respinto il ricorso dell'imputato, confermando anche il risarcimento del danno morale e il pagamento delle spese processuali in favore della parte civile. La vittima è stata assistita dall'avvocato Lidia Seidita.

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • Dall'istruttoria, confermata nei due gradi di giudizio, è emerso un lungo periodo di violenze e sopraffazioni che si sarebbe protratto per gli otto anni di convivenza della coppia. Secondo quanto accertato dai giudici, la donna sarebbe stata ripetutamente vittima di aggressioni fisiche e psicologiche, spesso scatenate da motivi banali e aggravate dalle crisi di astinenza da cocaina dell'uomo. In alcune occasioni le percosse le avrebbero provocato lesioni di particolare gravità, tra cui la perdita di un dente e numerosi ematomi al volto.

    Temendo per la propria incolumità, la donna riuscì a lasciare l'abitazione in cui viveva con il compagno grazie all'aiuto di un amico di famiglia, trovando inizialmente rifugio nella casa della madre. Neppure la separazione pose fine alle condotte contestate. L'uomo avrebbe continuato a perseguitarla con appostamenti e telefonate insistenti, alimentando un persistente stato di paura e ansia.

    Dopo anni di violenze, la vittima ha deciso di denunciare l'ex compagno, dando avvio al procedimento penale che si è concluso, anche in secondo grado, con la conferma della condanna. La decisione della Corte d'Appello rappresenta, salvo eventuale ricorso in Cassazione, l'ultimo pronunciamento di merito sulla vicenda.

  • Multimedical H7 dal 15 aprile 2026

    • Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Conad temporanea H2 dal 1 luglio
  • Angela Market H2 dal 12 novembre
  • Super Conveniente H2 dal 21 gennaio
  • a4 lisciandra
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • Pierrot Marinella apertura a pranzo 2025 A4
  • Sagra busiata A4 Salemi
  • Commedia Elio fino al 6 agosto A5

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    16 Luglio - Lettore scrive, aree private abbandonate a Castelvetrano cresce la preoccupazione dei residenti: "Costretti a fare i conti con chi spaccia"

    16 Luglio - Strada Triscina-Tre Fontane, un pericolo quotidiano: "Servono bonifica della vegetazione e dissuasori di velocità"

    13 Luglio - Il lettore scrive: "Perché quella barca è ancora lì?" La denuncia dei cittadini

    10 Luglio - Castelvetrano, degrado dopo il mercato del martedì: la denuncia dei residenti

    10 Luglio - Il lettore scrive, i residenti della strada 63 di Triscina: “Intervenite prima che sia troppo tardi”

    I più letti

    Castelvetrano, assolto dall'accusa di stalking: cade il divieto di avvicinamento per un infermiere castelvetranese

    Posidonia a Marinella, l'appalto al centro dell'inchiesta: richiesta di rinvio a giudizio per sei persone

    Castelvetrano, auto finisce in una buca di cantiere in viale Roma

    Marinella, Centauro assolto dopo grave sinistro nel 2023: “Il fatto non sussiste”

    Campobello, droga in casa, scattano le manette per uomo già ai domiciliari