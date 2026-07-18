Castelvetrano, l'Oasi Bar lancia l'appello: un hub informativo per bus, navette e collegamenti cittadini

di: Redazione - del 2026-07-18

Orientarsi tra gli orari dei bus, comprendere le tratte attive o semplicemente capire come raggiungere le destinazioni desiderate: per chi arriva a Castelvetrano – che sia un turista in visita o un pendolare che si sposta per lavoro – questa operazione si rivela spesso un vero e proprio rompicapo. È proprio da questa constatazione sul campo, nata quotidianamente tra i tavoli dell’Oasi Bar, che parte oggi un appello pubblico rivolto alle istituzioni e, soprattutto, agli operatori del settore.

Un nodo strategico in cerca di soluzioni

L’Oasi Bar, da anni presidio nevralgico della mobilità cittadina e punto di sosta obbligato per migliaia di persone, ha deciso di farsi promotore di una proposta di utilità pubblica: trasformare il piazzale antistante l’esercizio in un polo informativo permanente dedicato al trasporto pubblico. Il progetto è semplice quanto concreto: creare uno spazio attrezzato e di facile consultazione dove reperire mappe, orari aggiornati, QR code e informazioni dettagliate sulle corse, mettendo fine alla frammentarietà dei dati che attualmente disorienta l’utenza.

L’appello alle compagnie di trasporto

La richiesta è indirizzata direttamente ai big del settore, in particolare a realtà come SAIS Trasporti e Autoservizi Salemi, oltre ai gestori dei servizi navetta e agli operatori NCC. L’invito è quello di sedersi a un tavolo comune per collaborare alla realizzazione di bacheche e punti informativi che possano servire l'intero territorio. "L'Oasi Bar è un crocevia di vite: lavoratori, studenti e visitatori si fermano qui ogni giorno cercando risposte che spesso non trovano" – spiegano dai vertici del punto di ristoro – "Siamo convinti che facendo rete tra imprese e territorio si possa offrire un servizio di accoglienza degno di una città che vuole guardare al futuro."

Il valore della collaborazione

L’iniziativa punta a colmare un vuoto informativo che, di fatto, limita l’accessibilità stessa della città. L'obiettivo non è solo facilitare la vita a chi viaggia, ma rendere Castelvetrano una meta più ospitale e organizzata. L’appello è dunque lanciato: le porte sono aperte per tutte le aziende che vorranno cogliere questa opportunità di collaborazione, trasformando un’esigenza collettiva in un servizio moderno ed efficiente. La speranza è che la proposta possa trasformarsi, in tempi brevi, in una sinergia operativa capace di restituire alla città un’immagine di efficienza e attenzione verso il cittadino.