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Castelvetrano, l'Oasi Bar lancia l'appello: un hub informativo per bus, navette e collegamenti cittadini

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di: Redazione - del 2026-07-18

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Immagine articolo: Castelvetrano, l'Oasi Bar lancia l'appello: un hub informativo per bus, navette e collegamenti cittadini

Orientarsi tra gli orari dei bus, comprendere le tratte attive o semplicemente capire come raggiungere le destinazioni desiderate: per chi arriva a Castelvetrano – che sia un turista in visita o un pendolare che si sposta per lavoro – questa operazione si rivela spesso un vero e proprio rompicapo. È proprio da questa constatazione sul campo, nata quotidianamente tra i tavoli dell’Oasi Bar, che parte oggi un appello pubblico rivolto alle istituzioni e, soprattutto, agli operatori del settore.

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    • Un nodo strategico in cerca di soluzioni

    L’Oasi Bar, da anni presidio nevralgico della mobilità cittadina e punto di sosta obbligato per migliaia di persone, ha deciso di farsi promotore di una proposta di utilità pubblica: trasformare il piazzale antistante l’esercizio in un polo informativo permanente dedicato al trasporto pubblico. Il progetto è semplice quanto concreto: creare uno spazio attrezzato e di facile consultazione dove reperire mappe, orari aggiornati, QR code e informazioni dettagliate sulle corse, mettendo fine alla frammentarietà dei dati che attualmente disorienta l’utenza.

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    • L’appello alle compagnie di trasporto

    La richiesta è indirizzata direttamente ai big del settore, in particolare a realtà come SAIS Trasporti e Autoservizi Salemi, oltre ai gestori dei servizi navetta e agli operatori NCC. L’invito è quello di sedersi a un tavolo comune per collaborare alla realizzazione di bacheche e punti informativi che possano servire l'intero territorio. "L'Oasi Bar è un crocevia di vite: lavoratori, studenti e visitatori si fermano qui ogni giorno cercando risposte che spesso non trovano" – spiegano dai vertici del punto di ristoro – "Siamo convinti che facendo rete tra imprese e territorio si possa offrire un servizio di accoglienza degno di una città che vuole guardare al futuro."

    Il valore della collaborazione

    L’iniziativa punta a colmare un vuoto informativo che, di fatto, limita l’accessibilità stessa della città. L'obiettivo non è solo facilitare la vita a chi viaggia, ma rendere Castelvetrano una meta più ospitale e organizzata. L’appello è dunque lanciato: le porte sono aperte per tutte le aziende che vorranno cogliere questa opportunità di collaborazione, trasformando un’esigenza collettiva in un servizio moderno ed efficiente. La speranza è che la proposta possa trasformarsi, in tempi brevi, in una sinergia operativa capace di restituire alla città un’immagine di efficienza e attenzione verso il cittadino.

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