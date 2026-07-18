Salemi, due alberi cadono sulla carreggiata: nessun ferito

di: Redazione - del 2026-07-18

Oggi, intorno alle ore 13, due alberi del parco cittadino sono improvvisamente caduti sulla carreggiata di via Pioppo, in corrispondenza del cavalcavia situato all'interno del centro abitato che collega via Lo Presti con via Piersante Mattarella.

Fortunatamente, al momento del crollo non transitavano veicoli né pedoni e non si sono registrati feriti o altri danni a persone.

Sul posto sono prontamente intervenuti gli agenti della Polizia Municipale e i Vigili del Fuoco del distaccamento di Salemi, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area e a rimuovere gli alberi dalla sede stradale, ripristinando la viabilità.