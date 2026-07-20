Il gesto eroico di Giuseppe commuove l'Italia, l'esclusiva di CastelvetranoNews.it diventa una notizia nazionale

di: Redazione - del 2026-07-20

È stata la nostra redazione a raccontare in esclusiva e in anteprima la straordinaria storia di Giuseppe Di Leonardo, il ragazzo di 14 anni che, durante il vasto incendio divampato in contrada Chiana Buturro, si è lanciato tra le fiamme per salvare alcuni vitellini rimasti intrappolati in un recinto.

L'incendio, che ha devastato circa 20 ettari di terreno e seminato il panico tra gli allevatori della zona, ha avuto come simbolo il gesto di coraggio del giovane, che ha aperto il box ormai rovente riuscendo a mettere in salvo gli animali.

La notizia, pubblicata per prima da CastelvetranoNews.it, ha rapidamente attirato l'attenzione dell'informazione nazionale. Diverse testate e redazioni hanno infatti contattato la nostra redazione per approfondire la vicenda, confermando la rilevanza della notizia e il valore del lavoro giornalistico svolto nel raccontare tempestivamente una storia destinata a commuovere l'intero Paese.