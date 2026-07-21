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Marinella, al Venus Club ritorna “Back to the ’90… e non solo”: il format che unisce le generazioni

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di: Publiredazionale - del 2026-07-21

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Immagine articolo: Marinella, al Venus Club ritorna “Back to the ’90… e non solo”: il format che unisce le generazioni

Dopo il grande successo della scorsa estate, ritorna al Venus Club “Back to the ’90… e non solo”, uno degli appuntamenti più attesi della stagione estiva. Sabato 25 luglio, il locale di Marinella di Selinunte proporrà una serata pensata per chi ha vissuto gli anni ‘90 e desidera rivivere le emozioni di un’epoca indimenticabile, ma anche per chi vuole semplicemente trascorrere una notte all’insegna della buona musica e del divertimento. Il format nasce con un obiettivo preciso: far incontrare generazioni diverse sulla stessa pista da ballo.

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    • La prima parte della serata sarà un viaggio tra le hit che hanno fatto la storia degli anni ’90, per poi lasciare spazio ai grandi successi dei 2000 e alle canzoni che oggi dominano le classifiche e le piste dei club. Una formula che lo scorso anno ha riscosso grande successo, coinvolgendo non solo i più giovani, ma anche un pubblico adulto che ha ritrovato le colonne sonore della propria giovinezza.

    Il Venus Club continua così a distinguersi per la capacità di offrire eventi capaci di coinvolgere fasce d’età diverse, mantenendo un ambiente curato, selezionato e un’atmosfera che da sempre rappresentano il marchio di fabbrica del locale. Ad accompagnare la serata ci saranno il Main Floor, il Dune Garden, la Latin Zone e una DJ Rotation che accompagnerà il pubblico fino a tarda notte.

    L’appuntamento è fissato per sabato 25 luglio, al Venus Club, in Contrada Cavallaro, Marinella di Selinunte. Due ere. Una sola notte. Un’unica voglia di divertirsi.

    Info e prenotazioni
    Alessandro 3713556098
    Antonio       3921632543 
    Manuel       3281679754

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