Marinella, al Venus Club ritorna “Back to the ’90… e non solo”: il format che unisce le generazioni

di: Publiredazionale - del 2026-07-21

Dopo il grande successo della scorsa estate, ritorna al Venus Club “Back to the ’90… e non solo”, uno degli appuntamenti più attesi della stagione estiva. Sabato 25 luglio, il locale di Marinella di Selinunte proporrà una serata pensata per chi ha vissuto gli anni ‘90 e desidera rivivere le emozioni di un’epoca indimenticabile, ma anche per chi vuole semplicemente trascorrere una notte all’insegna della buona musica e del divertimento. Il format nasce con un obiettivo preciso: far incontrare generazioni diverse sulla stessa pista da ballo.

La prima parte della serata sarà un viaggio tra le hit che hanno fatto la storia degli anni ’90, per poi lasciare spazio ai grandi successi dei 2000 e alle canzoni che oggi dominano le classifiche e le piste dei club. Una formula che lo scorso anno ha riscosso grande successo, coinvolgendo non solo i più giovani, ma anche un pubblico adulto che ha ritrovato le colonne sonore della propria giovinezza.

Il Venus Club continua così a distinguersi per la capacità di offrire eventi capaci di coinvolgere fasce d’età diverse, mantenendo un ambiente curato, selezionato e un’atmosfera che da sempre rappresentano il marchio di fabbrica del locale. Ad accompagnare la serata ci saranno il Main Floor, il Dune Garden, la Latin Zone e una DJ Rotation che accompagnerà il pubblico fino a tarda notte.

L’appuntamento è fissato per sabato 25 luglio, al Venus Club, in Contrada Cavallaro, Marinella di Selinunte. Due ere. Una sola notte. Un’unica voglia di divertirsi.

Info e prenotazioni

Alessandro 3713556098

Antonio 3921632543

Manuel 3281679754