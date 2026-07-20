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Castelvetrano, nello scorso weekend denunciate sei persone

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di: Comunicato Stampa - del 2026-07-20

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Immagine articolo: Castelvetrano, nello scorso weekend denunciate sei persone

I Carabinieri della Compagnia di Castelvetrano, in conformità con le determinazioni assunte dalla Prefettura di Trapani in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, unitamente a personale della Compagnia di Intervento Operativo del 12° Reggimento Carabinieri "Sicilia" hanno eseguito unservizio straordinario di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati, che ha interessato soprattutto nei luoghi di maggiore aggregazione sociale e segnatamente interessati dal c.d. fenomeno della movida.

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    • Nel corso dei controlli, che si aggiungono a quelli ordinariamente svolti dai reparti del Comando Provinciale Carabinieri di Trapani e finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati, sei personevenivano deferite alla Procura della Repubblica di Marsala, e in particolare: 

    - Due soggetti di 32 e 33 anni sorpresi alla guida delle proprie autovetture senza la patente di guida perché mai conseguita in condizioni di recidiva nel biennio;

    - Un uomo di 45 anni che avrebbe violato i doveri di custodia della moto ape posta sotto sequestro;

    - Un giovane trapanese per rifiuto di fornire le proprie generalità; 

    - Un uomo di Castelvetrano fermato a bordo di un ciclomotore risultato poi oggetto di furto, riconsegnato al legittimo proprietario;

    - Un uomo di 70 anni sorpreso ad alimentare la propria abitazione tramite un allaccio abusivo alla corrente elettrica pubblica.

    Nel corso del servizio sono stati inoltre controllati complessivamente 55 soggetti e 43 veicoli, contestate 3 violazioni al c.d.s. per un ammontare complessivo di circa euro 500,sequestrati amministrativamente 2 veicoli, controllati 3 esercizi commerciali e verificato il rispetto delle misure restrittive in atto di soggetti sottoposti agli arresti domiciliari.

    I procedimenti si trovano tutt’ora nella fase delle indagini preliminari e pertanto, nel rispetto del principio della presunzione di innocenza, le eventuali responsabilità penali saranno definitivamente determinate solo dopo la pronuncia da parte del Giudice di una sentenza passata in giudicato.

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