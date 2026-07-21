Menfi, incendio devasta ettari di terreno: malore per un vigile del fuoco. Il Sindaco ringrazia i soccorritori

di: Redazione - del 2026-07-21

Un vasto incendio ha interessato diversi ettari di terreno in contrada Fiori, lungo il vallone Malore, nel territorio di Menfi. Durante le operazioni di spegnimento, un vigile del fuoco del distaccamento di Santa Margherita Belice è stato colto da un malore. Trasportato all'ospedale di Sciacca, i medici gli hanno diagnosticato un infarto. Le sue condizioni sono costantemente monitorate e potrebbe essere necessario un intervento di emodinamica.

Sull'accaduto è intervenuto il sindaco di Menfi, Vito Clemente, che ha espresso vicinanza al vigile del fuoco e a tutto il Corpo.

"Desidero rivolgere il mio più sincero augurio di pronta guarigione al Vigile del Fuoco che oggi, durante le operazioni di spegnimento di un incendio nel territorio di Menfi, è stato colto da un malore. A lui, alla sua famiglia e a tutti i suoi colleghi va la vicinanza e la gratitudine della nostra comunità.

I Vigili del Fuoco stanno affrontando giornate durissime, operando senza sosta per fronteggiare i numerosi incendi che stanno interessando il nostro territorio, spesso in condizioni estreme, aggravate dalle alte temperature e dalla continua emergenza. Dietro ogni intervento mettono a rischio la propria salute e la propria vita per proteggere quella degli altri, il nostro patrimonio ambientale e le nostre comunità. A loro dobbiamo rispetto, sostegno e riconoscenza.

È altrettanto evidente che il numero e la contemporaneità di tanti incendi impongono una seria riflessione. Chi appicca un incendio non distrugge soltanto il territorio: mette in pericolo vite umane, compresa quella di chi interviene per spegnere le fiamme. A tutti i Vigili del Fuoco, ai volontari, alle Forze dell'Ordine e a quanti sono impegnati in queste ore va il mio più sentito grazie".