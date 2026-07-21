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Lettore scrive, l'appello di un residente: "In via Cavallaro a Marinella si corre troppo, servono dissuasori di velocità"

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di: Redazione - del 2026-07-21

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Immagine articolo: Lettore scrive, l'appello di un residente: "In via Cavallaro a Marinella si corre troppo, servono dissuasori di velocità"

Un cittadino torna a denunciare la pericolosità di via Cavallaro, dove, nonostante il limite di velocità di 30 km/h, numerosi automobilisti continuerebbero a transitare ben oltre i limiti consentiti. Dopo diverse segnalazioni inviate alle istituzioni, il residente chiede l'installazione di dissuasori di velocità per garantire maggiore sicurezza a pedoni e automobilisti.

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    • "Nonostante da oltre un anno siano stati installati i cartelli che impongono il limite di velocità di 30 km/h, molti automobilisti continuano a transitare a velocità decisamente superiori, mettendo a rischio l'incolumità di residenti e pedoni.

    La situazione è particolarmente critica per chi deve uscire con l'auto dai propri cancelli, ma anche per chi percorre la strada a piedi. Nel tratto interessato dal limite di 30 km/h si verificano frequentemente sorpassi effettuati ben oltre la velocità consentita. Ancora più preoccupante è quanto accade dopo il semaforo, in direzione dell'oleificio Asaro, dove automobili e, soprattutto, mezzi pesanti sfrecciano a velocità davvero elevate.

    Negli ultimi mesi ho inviato quattro PEC al sindaco e al Comando della Polizia Municipale per chiedere un intervento concreto, ma ad oggi il problema persiste. Ritengo che sia ormai indispensabile installare dissuasori di velocità efficaci, prima che si verifichino incidenti con gravi conseguenze per persone o cose. Mi auguro che questa segnalazione possa contribuire a sensibilizzare le istituzioni competenti affinché intervengano al più presto".

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