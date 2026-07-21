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Castelvetrano, inaugurato il nuovo Ufficio di Prossimità

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di: Comunicato Stampa - del 2026-07-21

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Immagine articolo: Castelvetrano, inaugurato il nuovo Ufficio di Prossimità

È stato inaugurato questa mattina il nuovo Ufficio di Prossimità del Comune di Castelvetrano, un servizio che consentirà ai cittadini di accedere più facilmente ai servizi di volontaria giurisdizione, offrendo orientamento e assistenza direttamente sul territorio.

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    • Alla cerimonia hanno partecipato il sindaco Giovanni Lentini, gli assessori comunali, i rappresentanti delle Forze dell'Ordine e i funzionari dell'Ente. L'iniziativa rientra nel progetto nazionale "Uffici di Prossimità", promosso dal Ministero della Giustizia e coordinato in Sicilia dalla Regione Siciliana.

    Per le pratiche più complesse che richiedono l'intervento del Giudice di Pace resterà operativo l'ufficio di via Sardegna. L'Amministrazione comunale sottolinea come il nuovo sportello rappresenti un ulteriore passo avanti per rendere i servizi pubblici più vicini ed efficienti per i cittadini.

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