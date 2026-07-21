Salemi, fiamme in contrada Canalotto-Pioppo: decisivo l'intervento dei soccorsi

di: Redazione - del 2026-07-21

Momenti di apprensione circa due ore fa in contrada Canalotto-Pioppo, nel territorio di Salemi, dove si è sviluppato un incendio che ha richiesto l'intervento di numerose squadre di soccorso. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco dei distaccamenti di Salemi e Castelvetrano, la Polizia Municipale e i volontari della Protezione Civile, che hanno lavorato per domare le fiamme e mettere in sicurezza l'area.

Grazie al tempestivo intervento dei soccorritori, la situazione è stata rapidamente riportata sotto controllo. Fortunatamente non si registrano danni gravi né persone coinvolte. Restano in corso le verifiche per accertare le cause che hanno provocato il rogo.