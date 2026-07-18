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Santa Ninfa, inaugurato il nuovo store di Mediavision

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di: Publiredazionale - del 2026-07-18

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Immagine articolo: Santa Ninfa, inaugurato il nuovo store di Mediavision

Si è svolta giovedì 16 luglio l’inaugurazione di Ottica Mediavision, situato in via Danilo Dolci 10 (accanto al Bar 119) a Santa Ninfa. Il nuovo punto vendita si è presentato fin da subito come un importante punto di riferimento specializzato, offrendo alla clientela consulenza personalizzata, occhiali delle migliori marche e lenti oftalmiche di ultima generazione. Per celebrare l’apertura, il centro ha messo a disposizione dei presenti un esame della vista professionale gratuito.

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    • La serata è stata aperta alla cittadinanza con un buffet e un brindisi inaugurale. I titolari Fabrizio Natale Luppino e Sergio Giuseppe Luppino hanno espresso grande soddisfazione per l’evento, sottolineando come l'apertura del negozio rappresenti un’importante sfida imprenditoriale intrapresa con entusiasmo nel territorio di Santa Ninfa.

    "Tra i punti di forza della nostra nuova ottica - hanno dichiarato i titolari -  c’è la specializzazione nelle lenti ZEISS, un marchio di riferimento a livello internazionale per qualità, ricerca e innovazione. Scegliere il nostro centro significa affidarsi a professionisti qualificati che utilizzano tecnologie all’avanguardia per offrire un’esperienza visiva su misura, con lenti progettate per garantire nitidezza, comfort e prestazioni eccellenti”.

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