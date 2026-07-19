Vasto incendio nei pressi del viadotto tra Menfi e Castelvetrano. Ettari di terreni avvolti dalle fiamme

di: Federico Pier Paolo Indelicato - del 2026-07-19

Una vasta area di vegetazione è stata devastata da un violento incendio in contrada Santa Caterina, situata a monte del viadotto del Belìce, lungo l’asse stradale che collega Menfi a Castelvetrano.

La situazione Le fiamme, scoppiate nel pomeriggio, hanno divorato diversi ettari di terreno, propagandosi rapidamente verso l'infrastruttura stradale a causa del forte vento. Il fumo ha invaso la carreggiata della SS115, creando disagi alla circolazione e richiedendo l'intervento immediato dei soccorsi per evitare che il rogo compromettesse la stabilità del viadotto.