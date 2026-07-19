  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • Metal Group A3 dal 20 aprile
  • Martino Beverage A3 bis dal 1 luglio
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • 1.9. vapes sigarette elettroniche R2 dal 4 novembre
  • Effeviauto dal 11 giugno R2
  • Lube R3 dal 2 gennaio
  • Casa Shop Castelvetrano R2 dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026

Rally Valle del Belice, Alessio Pollara al comando dopo le prime due prove speciali

Resta sempre aggiornato

di: Comunicato Stampa - del 2026-07-19

Commenti
Immagine articolo: Rally Valle del Belice, Alessio Pollara al comando dopo le prime due prove speciali

Alessio Pollara è in testa al Rally Valle del Belice dopo le prime due prove speciali. Su Skoda Fabia, con navigatore Gaspare Beninati, si è imposto nelle prime due prove speciali tenutesi a Gibellina, issandosi al primo posto nella classifica generale con il tempo di 4’55”7. Alle sue spalle Totò Riolo, con al fianco Nicola Catania, anche loro su Skoda Fabia, con un ritardo di 3”, mentre Bartolo Mistretta, (con navigatore Antonio D’Amico) vincitore delle prime due edizioni, è terzo a 3”3. Più staccati gli altri: 4° è Andrea Nastasi (Skoda Fabia) a 12”7, 5° Vito Molinari (Skoda Fabia) a 14”4, 6° Giovanni Cutrera (Toyota Yaris) a 28”3, 7° Francesco Pisciotta (Peugeot 208) a 35”4, 8° Mariano Bruno (Skoda Fabia) a 35”4, 9° Gabriele Vella (Peugeot 208) a 36”3 e 10° Alessandro Centinaro (Skoda Fabia) a 37”8.

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • La competizione, organizzata dall’Automobile Club Trapani in collaborazione con lo Sporting Club Partanna e valevole per il campionato siciliano per le moderne e anche per il TRZ per le storiche, ha visto il via da Partanna, centro nevralgico del Rally. Tutti i piloti sono saliti sulla passerella per il via alla gara, con i sindaci del territorio, unitamente a Giovanni Pellegrino, il presidente dell’Ac Trapani, che si sono alternati nel dare lo start alle vetture sventolando il tricolore.

    Tra le storiche, primo tempo per Giuseppe Termine e Onofrio Musso (Porsche Carrera) in 5’32”8 con 10”9 di vantaggio su Paolo Mistretta e Andrea Cangemi (Renault 5). Terzi Angelo Diana e Giuseppe Di Salvo (Bmw) a 11”6.

  • Multimedical H7 dal 15 aprile 2026

    • Accanto al palco della partenza, poi, è stato allestito il “Villaggio del Gusto”, con cinque aziende locali (Azienda Agricola Carmela Turnaturi; Cooperativa Agricola Sicily Food Belìce Valley; Tenute Caracci; Bontagri Srl; Azienda Agricola Moceri) che hanno portato i loro prodotti per offrire delle degustazioni al numeroso pubblico che ha assistito alla partenza del Rally.

    “La prima giornata del Rally è stata un vero successo – sottolinea Giovanni Pellegrino, presidente dell’Automobile Club Trapani -. Quest’anno, ricordo, che abbiamo avuto il record di piloti iscritti e la gara raggiunge tutti i Comuni della Valle del Belice, mettendo in risalto le bellezze locali e puntando molto anche sui prodotti tipici locali proprio grazie ai Villaggi del Gusto e con la nuova Coppa Nocellara del Belice che abbiamo fortemente voluto”.

    Oggi le rimanenti nove prove speciali che determineranno la classifica finale della competizione e, alla fine, l’arrivo a Partanna e le premiazioni.

    Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Conad temporanea H2 dal 1 luglio
  • Super Conveniente H2 dal 21 gennaio
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • Pierrot Marinella apertura a pranzo 2025 A4
  • Angela Market H2 dal 12 novembre
  • Sagra busiata A4 Salemi
  • a4 lisciandra
  • Tenuta Repiè A4 dal 17 luglio
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • Commedia Elio fino al 6 agosto A5

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    16 Luglio - Lettore scrive, aree private abbandonate a Castelvetrano cresce la preoccupazione dei residenti: "Costretti a fare i conti con chi spaccia"

    16 Luglio - Strada Triscina-Tre Fontane, un pericolo quotidiano: "Servono bonifica della vegetazione e dissuasori di velocità"

    13 Luglio - Il lettore scrive: "Perché quella barca è ancora lì?" La denuncia dei cittadini

    10 Luglio - Castelvetrano, degrado dopo il mercato del martedì: la denuncia dei residenti

    10 Luglio - Il lettore scrive, i residenti della strada 63 di Triscina: “Intervenite prima che sia troppo tardi”

    I più letti

    Castelvetrano, assolto dall'accusa di stalking: cade il divieto di avvicinamento per un infermiere castelvetranese

    Castelvetrano, l'Oasi Bar lancia l'appello: un hub informativo per bus, navette e collegamenti cittadini

    Castelvetrano, auto finisce in una buca di cantiere in viale Roma

    Marinella, Centauro assolto dopo grave sinistro nel 2023: “Il fatto non sussiste”

    Ex studentesse insieme dopo 27 anni dal diploma. Commosso ricordo per Nadia