Vasto incendio a Santa Ninfa brucia terreni e minaccia allevamenti. Eroico gesto di un 14enne tra le fiamme

di: Federico Pier Paolo Indelicato - del 2026-07-19

Un vasto incendio ha colpito oggi venti ettari di terreno, dalle ore 11:00, contrada Chiana Buturro, seminando il panico tra gli allevatori della zona. L'eroismo di Giuseppe In un momento di grande pericolo, il 14enne Giuseppe Di Leonardo si è distinto per uno straordinario gesto di coraggio: senza esitare, si è lanciato tra le fiamme che avevano raggiunto un box per bestiame e, nonostante le alte temperature, è riuscito ad aprire il recinto rovente, mettendo in salvo alcuni vitellini. I soccorsi.

Sul posto sono intervenute numerose squadre dei Vigili del Fuoco della provincia e i Carabinieri di Castelvetrano, che stanno gestendo la sicurezza dell’area e le operazioni di spegnimento.

Purtroppo, durante le manovre di contenimento del rogo alimentato dalla presenza di balle di fieno, due vigili del fuoco sono rimasti lievemente intossicati dai fumi: per loro è stato necessario il ricorso alle cure dei sanitari, ma le loro condizioni non destano fortunatamente preoccupazioni.

Le operazioni di bonifica e messa in sicurezza della contrada sono tuttora in corso. L'atto eroico del giovane Giuseppe rimane il simbolo positivo di una giornata segnata da paura e grande lavoro di squadra.