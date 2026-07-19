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Muore il Comandante Alfa. Castelvetrano nel cuore e servitore dello Stato

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del 2026-07-19

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Immagine articolo: Muore il Comandante Alfa. Castelvetrano nel cuore e servitore dello Stato

(ph. Il Messaggero.it)

È venuto a mancare il comandante Alfa. Di origine castelvetranese, da anni viveva in Toscana. Il sindaco Giovanni Lentini nella sua fan page così ha commentato la dipartita: "Ho appreso con dispiacere della scomparsa del Comandante Alfa, nostro concittadino.  Tra i fondatori del GIS, il Gruppo di Intervento Speciale dell’Arma dei Carabinieri, ha dedicato la sua vita al servizio dello Stato, prendendo parte ad alcune delle più importanti operazioni contro il terrorismo e la criminalità organizzata.

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    • Un percorso vissuto sempre con grande riservatezza, coraggio e senso del dovere.  Pur vivendo lontano da Castelvetrano, non ha mai dimenticato la sua città, rimanendo vicino alla comunità anche con gesti concreti di solidarietà, come il sostegno al nostro ospedale, e promuovendo costantemente i valori della legalità.

    A nome dell’Amministrazione comunale e della città di Castelvetrano esprimo sincere condoglianze ai suoi familiari e a tutti coloro che gli hanno voluto bene.  Castelvetrano saluta un suo figlio che ha onorato la divisa e servito il Paese con dedizione fino all’ultimo".

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