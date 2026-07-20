Castelvetrano, scontro tra Jeep, furgone e Mercedes vicino allo svincolo A29: interviene il 118

di: Redazione - del 2026-07-20

Incidente stradale a Castelvetrano, in via Caduti di Nassiriya, nei pressi dello svincolo dell'A29, davanti alla casa circondariale. Per cause ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine intervenute sul posto, sono rimasti coinvolti una Jeep Wrangler condotta da un turista svizzero, un furgone e una Mercedes che viaggiava nella corsia opposta.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure agli occupanti dei tre veicoli. Secondo le prime informazioni, le persone coinvolte avrebbero riportato soltanto ferite di lieve entità.

La dinamica del sinistro è al vaglio delle forze dell'ordine. Notizia in aggiornamento.