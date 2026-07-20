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Caldo estremo e rischio incendi: scatta l'allerta su tutta la Sicilia

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di: Comunicato Stampa - del 2026-07-20

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Immagine articolo: Caldo estremo e rischio incendi: scatta l'allerta su tutta la Sicilia

Scatta l'allerta della Protezione Civile in Sicilia per il rischio incendi e per l'ondata di calore attesa nelle prossime ore. Le condizioni meteo-climatiche, unite alla scarsa umidità della vegetazione, favoriscono lo sviluppo di incendi di elevata intensità, con una propagazione estremamente rapida delle fiamme.

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    • Le previsioni indicano inoltre un sensibile aumento delle temperature, con picchi molto elevati in diverse aree dell'Isola. Le autorità raccomandano la massima prudenza, evitando comportamenti che possano innescare incendi e limitando l'esposizione al sole nelle ore più calde della giornata, soprattutto per anziani, bambini e persone fragili.

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