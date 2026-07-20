Caldo estremo e rischio incendi: scatta l'allerta su tutta la Sicilia
di: Comunicato Stampa - del 2026-07-20
Scatta l'allerta della Protezione Civile in Sicilia per il rischio incendi e per l'ondata di calore attesa nelle prossime ore. Le condizioni meteo-climatiche, unite alla scarsa umidità della vegetazione, favoriscono lo sviluppo di incendi di elevata intensità, con una propagazione estremamente rapida delle fiamme.
Le previsioni indicano inoltre un sensibile aumento delle temperature, con picchi molto elevati in diverse aree dell'Isola. Le autorità raccomandano la massima prudenza, evitando comportamenti che possano innescare incendi e limitando l'esposizione al sole nelle ore più calde della giornata, soprattutto per anziani, bambini e persone fragili.