L’Ospedale di Castelvetrano “piange” Bianca. Da anni viveva nel parcheggio

del 2026-07-21

Addio Bianca, il cuore bianco dell’Ospedale di Castelvetrano. Bianca se n’è andata oggi, silenziosamente, così come aveva vissuto, con dolcezza. Per oltre dieci anni è stata la presenza discreta e affettuosa del parcheggio dell’Ospedale di Castelvetrano, amata dagli operatori sanitari, dai pazienti, dai bambini che cercavano nei suoi occhioni neri un momento di conforto.

Ieri, presso la Clinica Veterinaria di Medicina Integrata - Pet Sanat di Selinunte, la stessa dove poche ore prima erano stati salvati i cuccioli di Sciacca e la loro mamma, lasciati sotto il sole rovente in un terrazzo... Bianca è arrivata in condizioni disperate oggi verso le ore 13.00.

Nonostante ogni tentativo e una corsa per una trasfusione grazie alla generosità di Eugenia Zerilli con le sue cagne, Bianca è andata in arresto cardiaco. Non si è più ripresa.

Purtroppo una neoplasia alla milza non le ha lasciato scampo. È morta nelle prime ore di questo pomeriggio, circondata da chi ha provato fino all’ultimo a salvarla. Bianca non era solo la mascotte dell’ospedale, era un simbolo di gentilezza, di fedeltà, di quella bellezza semplice che non chiede nulla e dona tutto.

Accoglieva chi arrivava con il peso delle preoccupazioni, accompagnava chi usciva con un passo leggero, regalava affetto senza condizioni. La comunità ospedaliera la ricorderà così. Bianca dolce come il suo sguardo, presente come una piccola luce nei giorni difficili. Il suo posto nel parcheggio resterà vuoto, ma il suo ricordo no. Rimarrà vivo nei racconti, nei sorrisi, nelle carezze che ha ricevuto e in quelle che ha donato. Serena Navetta