  • Metal Group A3 dal 20 aprile
  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • Martino Beverage A3 bis dal 1 luglio
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • 1.9. vapes sigarette elettroniche R2 dal 4 novembre
  • Effeviauto dal 11 giugno R2
  • Casa Shop Castelvetrano R2 dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026
  • Lube R3 dal 2 gennaio

L’Ospedale di Castelvetrano “piange” Bianca. Da anni viveva nel parcheggio

Resta sempre aggiornato

del 2026-07-21

Commenti
Immagine articolo: L’Ospedale di Castelvetrano “piange” Bianca. Da anni viveva nel parcheggio

Addio Bianca, il cuore bianco dell’Ospedale di Castelvetrano. Bianca se n’è andata oggi, silenziosamente, così come aveva vissuto, con dolcezza. Per oltre dieci anni è stata la presenza discreta e affettuosa del parcheggio dell’Ospedale di Castelvetrano, amata dagli operatori sanitari, dai pazienti, dai bambini che cercavano nei suoi occhioni neri un momento di conforto.

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • Ieri, presso la Clinica Veterinaria di Medicina Integrata - Pet  Sanat di Selinunte,  la stessa dove poche ore prima erano stati salvati i cuccioli di Sciacca e la loro mamma, lasciati sotto il sole rovente in un terrazzo... Bianca è arrivata in condizioni disperate oggi verso le ore 13.00.

    Nonostante ogni tentativo e una corsa per una trasfusione grazie alla generosità di Eugenia Zerilli con le sue cagne, Bianca è andata in arresto cardiaco. Non si è più ripresa.

    Purtroppo una neoplasia alla milza non le ha lasciato scampo.  È morta nelle prime ore di questo pomeriggio, circondata da chi ha provato fino all’ultimo a salvarla. Bianca non era solo la mascotte dell’ospedale, era un simbolo di gentilezza, di fedeltà, di quella bellezza semplice che non chiede nulla e dona tutto.

    Accoglieva chi arrivava con il peso delle preoccupazioni, accompagnava chi usciva con un passo leggero, regalava affetto senza condizioni. La comunità ospedaliera la ricorderà così. Bianca dolce come il suo sguardo, presente come una piccola luce nei giorni difficili. Il suo posto nel parcheggio resterà vuoto, ma il suo ricordo no. Rimarrà vivo nei racconti, nei sorrisi, nelle carezze che ha ricevuto e in quelle che ha donato. Serena Navetta

    Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Conad temporanea H2 dal 1 luglio
  • sagra salsiccia 2026 dal 20 luglio
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • Super Conveniente H2 dal 21 gennaio
  • Tenuta Repiè A4 dal 17 luglio
  • Sagra busiata A4 Salemi
  • a4 lisciandra
  • Pierrot Marinella apertura a pranzo 2025 A4
  • Commedia Elio fino al 6 agosto A5

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    21 Luglio - Lettore scrive, l'appello di un residente: "In via Cavallaro a Marinella si corre troppo, servono dissuasori di velocità"

    16 Luglio - Lettore scrive, aree private abbandonate a Castelvetrano cresce la preoccupazione dei residenti: "Costretti a fare i conti con chi spaccia"

    16 Luglio - Strada Triscina-Tre Fontane, un pericolo quotidiano: "Servono bonifica della vegetazione e dissuasori di velocità"

    13 Luglio - Il lettore scrive: "Perché quella barca è ancora lì?" La denuncia dei cittadini

    10 Luglio - Castelvetrano, degrado dopo il mercato del martedì: la denuncia dei residenti

    I più letti

    Muore il Comandante Alfa. Castelvetrano nel cuore e servitore dello Stato

    Castelvetrano, scontro tra Jeep, furgone e Mercedes vicino allo svincolo A29: interviene il 118

    Vasto incendio a Santa Ninfa brucia terreni e minaccia allevamenti. Eroico gesto di un 14enne tra le fiamme

    Castelvetrano, l'Oasi Bar lancia l'appello: un hub informativo per bus, navette e collegamenti cittadini

    Ex studentesse insieme dopo 27 anni dal diploma. Commosso ricordo per Nadia