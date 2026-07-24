Il messaggio della madre, l'attesa e poi la tragica notizia: il dolore per Pietro Fiordaliso

di: Elio Indelicato - del 2026-07-24

Scontro frontale tra due moto a Triscina: muore un giovane studente di Castelvetrano. Nell'impatto, avvenuto alle due di notte, anche tre feriti, di cui una ragazza adesso ricoverata al Trauma Center di Palermo. Si chiamava Pietro Fiordaliso, aveva da poco compiuto 17 anni, proprio lo scorso mese di luglio, e si apprestava a ritornare a casa. L'impatto è avvenuto in via del Mediterraneo, a Triscina, nei pressi della via 84. Pietro Fiordaliso, a bordo del suo motorino Piaggio NRG, con a bordo G.P., una ragazza 15enne di Castelvetrano, stava andando a lasciare l'amica per poi ritornare a casa.

Per cause che sono in fase di accertamento da parte dei Carabinieri di Castelvetrano e della Procura di Marsala, si è scontrato frontalmente con la moto Beta 125 Cross condotta dal 19enne F.C., di Castelvetrano, con a bordo un suo amico, V.V., di 18 anni, che viaggiava in direzione Triscina, mentre nel senso opposto di marcia procedeva il giovane studente. L'impatto è stato molto forte e Pietro Fiordaliso pare sia deceduto subito per un forte squarcio al petto, provocato probabilmente da una delle manopole della moto da cross, più alta rispetto al motorino. Sul posto sono arrivati il 118 e i Carabinieri di Castelvetrano per i rilievi del caso.

La ragazza che viaggiava a bordo del motorino è stata trasportata in codice rosso prima al Pronto Soccorso di Castelvetrano e poi al Trauma Center di Villa Sofia, a Palermo, per fratture multiple. Il conducente della moto da cross, F.C., è stato trasportato prima al nosocomio castelvetranese per una serie di ferite e poi all'ospedale di Marsala per un primo e lungo intervento chirurgico. Il ragazzo ha riportato la frattura della tibia del perone del femore del radio e dell’ulna che al momento sono state solo stabilizzate data la gravità delle ferite e l’urgenza di salvargli la gamba e sarà necessario sottoporlo a breve ad altri interventi chirurgici mentre il passeggero che era in sella con lui, V.V., di 18 anni, attualmente si trova ricoverato presso l'ospedale di Castelvetrano, ma le sue condizioni non sembrano preoccupanti.

Tutta la notte e fino alle prime ore della mattinata di ieri, quando è stato disposto il trasporto della salma all'obitorio di Castelvetrano, è stato un via vai di amici, ragazzi e compagni di scuola. La salma, tra qualche giorno, sarà sottoposta all'esame autoptico, mentre i due mezzi sono stati posti sotto sequestro. Pietro Fiordaliso era andato a trovare in serata la sua fidanzatina, alla quale aveva già regalato un anellino e portato un mazzo di fiori. Un ragazzo meraviglioso, solare: così lo dipingono tutti. Frequentava il terzo anno dell'Istituto Commerciale, indirizzo SIA.

L'insegnante di matematica, Angela Scimonelli, assieme alla collega Loredana Graziano, è andata a casa del suo ex alunno ad abbracciare i genitori e la sorella Michelle. «Pietro era un ragazzo disponibile, gioioso, fragile ma, allo stesso tempo, con la corazza da uomo vissuto. Stava vivendo la sua età con i suoi alti e bassi, tipici del periodo adolescenziale. Era alla ricerca di quello che voleva fare da grande. La nostra comunità è sconvolta».

La mamma di Pietro, distrutta, continua a guardare il telefono. Le aveva scritto un messaggio, preoccupata perché ancora non era rientrato a casa. Poi quella tragica notizia che nessun genitore vorrebbe mai sentire. Pietro aspettava di compiere 18 anni per prendere la patente e diceva sempre alla sua nonna che la prima auto sarebbe servita anche per lei.

Adesso si aspetta che il magistrato, dopo l'esame autoptico, restituisca il corpo di Pietro alla sua famiglia e a tutti quelli che gli avevano voluto bene.