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SP 51 Tre Fontane-Torretta Granitola nel degrado: Campobello Nuova chiede interventi urgenti

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di: Comunicato Stampa - del 2026-07-24

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Immagine articolo: SP 51 Tre Fontane-Torretta Granitola nel degrado: Campobello Nuova chiede interventi urgenti

Il movimento civico Campobello Nuova ha presentato una segnalazione al Libero Consorzio Comunale di Trapani per denunciare il grave stato di degrado della Strada Provinciale 51 che collega Tre Fontane e Torretta Granitola. Nella nota si chiede un intervento urgente di manutenzione per garantire maggiore sicurezza agli automobilisti, soprattutto durante la stagione estiva.

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • "Con numero di protocollo 23012 del 17.07.2026, il movimento civico Campobello Nuova, a firma del direttivo comunale e del Segretario Dott. Mauro Stallone, hanno presentato una segnalazione, in merito alla pessime condizioni in cui versano le due SP 51 Tre Fontane-Torretta Granitola, portando a conoscenza del Libero consorzio di Trapani e del Presidente Dott. Salvatore Quinci , le gravi criticità che le due SP, presentano ormai da tempo,a casua di una mancata manutenzione negli anni, e che adesso, bisogna trovare subito una soluzione a breve termine, per inserire le due SP51 all'interno del sistema di manutenzione ordinario, e successivamente provvedere ad un miglioramento sia dell'illuminazione che della segnaletica orizzontale e verticale. 
    Nella richiesta, si denuncia che le sterpaglie hanno invaso la sede stradale in molti punti, riducendo la visibilità in prossimità delle curve e degli incroci, aumentado il livello.di pericolosità, oltre a questo, in vari punti, il terriccio delle Campagne adiacenti, ha invaso letteralmente la sede stradale, cancellando di fatto le banchine,e quindi anche questo, incide negativamente sulla sicurezza di tutti coloro che percorrono le S P 51. Questa situazione, oggi è insostenibile, a denunciarlo sono centinaia di cittadini, di cui oggi ci facciamo portavoce, con la speranza che a breve vengano presi i giusti provvedimenti. Facciamo presente che, queste SP51sono molto trafficate durante tutto l'anno, ma specialmente nel periodo estivo, dove le due frazioni di Tre Fontane e Torretta Granitola, ricevono migliaia e migliaia di persone, quindi assicurare una corretta pulizia, manutenzione e sicurezza, sia un Aspetto di fondamentale importanza". 
     
    Il direttivo comunale di Campobello Nuova:
    Stallone Mauro 
    Tamburello Valerio
    Passanante Maria Rita 
    Misciasci Marika
    Luppino Rosario

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