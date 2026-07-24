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Tre Fontane, screening oncologici gratuiti durante "Sport D'Amare"

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di: Comunicato Stampa - del 2026-07-24

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Immagine articolo: Tre Fontane, screening oncologici gratuiti durante "Sport D'Amare"

In occasione della prima edizione di "Sport D'Amare", in programma a Tre Fontane dal 24 al 26 luglio, il Servizio di Igiene Pubblica di Campobello di Mazara dell'ASP Trapani promuove una campagna di prevenzione oncologica con screening gratuiti dedicati alla diagnosi precoce dei tumori del collo dell'utero, della mammella e del colon-retto. L'iniziativa si svolgerà sabato 25 e domenica 26 luglio in piazza Favoroso.

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    • A tal fine, in collaborazione con l'autorità comunale e su richiesta di quest'ultimi, effettuerà gli screening nei giorni di sabato 25 e domenica 26 in piazza dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle 15:30 alle ore 20:00.

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