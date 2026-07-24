Addio al professor Natale Pisciotta, storico docente di Matematica: aveva 77 anni

di: Redazione - del 2026-07-24

Si è spento oggi, all'età di 77 anni, il professor Natale Pisciotta, storico insegnante di Matematica, dopo aver affrontato una lunga malattia. Per oltre quarant'anni ha dedicato la propria vita all'insegnamento e alla formazione di intere generazioni di studenti. Ha svolto la sua attività per circa 30 anni alla Scuola Media "Luigi Pirandello" di Campobello di Mazara e per altri 10 anni all'Istituto Tecnico per Geometri della città, lasciando un ricordo indelebile tra colleghi e alunni che hanno avuto il privilegio di conoscerlo.

Negli ultimi anni è stato assistito con grande dedizione dal figlio Gianluca e dalla sua famiglia, che gli sono rimasti accanto con amore e costante presenza durante il difficile percorso della malattia.

Alla famiglia Pisciotta giungano le più sentite condoglianze dalla redazione di Castelvetranonews.it