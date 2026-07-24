  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • Martino Beverage A3 bis dal 1 luglio
  • 1.9. vapes sigarette elettroniche R2 dal 4 novembre
  • Effeviauto dal 11 giugno R2
  • Casa Shop Castelvetrano R2 dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026
  • Lube R3 dal 2 gennaio

Castelvetrano, dopo 30 anni avviata l'adozione del Piano di Classificazione Acustica

Resta sempre aggiornato

di: Comunicato Stampa - del 2026-07-24

Commenti
Immagine articolo: Castelvetrano, dopo 30 anni avviata l'adozione del Piano di Classificazione Acustica

(ph. Carmelo Certa)

L'Amministrazione: "Colmata una carenza che si trascinava da decenni" Dopo oltre trent'anni di attesa, il Comune di Castelvetrano ha avviato l'iter per l'adozione del Piano Comunale di Classificazione Acustica, lo strumento previsto dalla normativa nazionale per regolamentare il territorio sotto il profilo dell'inquinamento acustico.

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • L'Amministrazione comunale, intervenendo dopo la nota diffusa da ARPA Sicilia, ha precisato di aver completato tutte le attività tecnico-amministrative necessarie per giungere all'adozione del Piano, colmando una carenza rimasta irrisolta per decenni. È stata infatti depositata presso la Presidenza del Consiglio comunale la proposta di deliberazione, predisposta dal responsabile della VI Direzione, architetto Pasquale Calamia, che sarà esaminata dall'Aula nei prossimi giorni.

    Il Piano comprende la relazione tecnica, gli elaborati cartografici e l'applicazione delle misure di salvaguardia previste dalla legge, così da evitare interventi incompatibili con la futura pianificazione acustica. Dopo l'approvazione da parte del Consiglio comunale, la documentazione sarà trasmessa ad ARPA Sicilia insieme al Rapporto Preliminare Ambientale, avviando la procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

    Secondo l'Amministrazione, il nuovo Piano consentirà di dotare Castelvetrano di uno strumento fondamentale per la tutela della salute pubblica, della qualità della vita e per uno sviluppo ordinato del territorio.

    Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Conad temporanea H2 dal 1 luglio
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • Tenuta Repiè A4 dal 17 luglio
  • Sagra busiata A4 Salemi
  • Super Conveniente H2 dal 21 gennaio
  • Pierrot Marinella apertura a pranzo 2025 A4
  • sagra salsiccia 2026 dal 20 luglio
  • a4 lisciandra
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • Commedia Elio fino al 6 agosto A5

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    21 Luglio - Lettore scrive, l'appello di un residente: "In via Cavallaro a Marinella si corre troppo, servono dissuasori di velocità"

    16 Luglio - Lettore scrive, aree private abbandonate a Castelvetrano cresce la preoccupazione dei residenti: "Costretti a fare i conti con chi spaccia"

    16 Luglio - Strada Triscina-Tre Fontane, un pericolo quotidiano: "Servono bonifica della vegetazione e dissuasori di velocità"

    13 Luglio - Il lettore scrive: "Perché quella barca è ancora lì?" La denuncia dei cittadini

    10 Luglio - Castelvetrano, degrado dopo il mercato del martedì: la denuncia dei residenti

    I più letti

    Triscina: muore a 17 anni dopo aver portato dei fiori alla fidanzata

    Muore il Comandante Alfa. Castelvetrano nel cuore e servitore dello Stato

    Triscina, violento scontro nella notte, muore un diciassettenne

    Il messaggio della madre, l'attesa e poi la tragica notizia: il dolore per Pietro Fiordaliso

    Castelvetrano, scontro tra Jeep, furgone e Mercedes vicino allo svincolo A29: interviene il 118