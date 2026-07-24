Castelvetrano, dopo 30 anni avviata l'adozione del Piano di Classificazione Acustica

di: Comunicato Stampa - del 2026-07-24

(ph. Carmelo Certa)

L'Amministrazione: "Colmata una carenza che si trascinava da decenni" Dopo oltre trent'anni di attesa, il Comune di Castelvetrano ha avviato l'iter per l'adozione del Piano Comunale di Classificazione Acustica, lo strumento previsto dalla normativa nazionale per regolamentare il territorio sotto il profilo dell'inquinamento acustico.

L'Amministrazione comunale, intervenendo dopo la nota diffusa da ARPA Sicilia, ha precisato di aver completato tutte le attività tecnico-amministrative necessarie per giungere all'adozione del Piano, colmando una carenza rimasta irrisolta per decenni. È stata infatti depositata presso la Presidenza del Consiglio comunale la proposta di deliberazione, predisposta dal responsabile della VI Direzione, architetto Pasquale Calamia, che sarà esaminata dall'Aula nei prossimi giorni.

Il Piano comprende la relazione tecnica, gli elaborati cartografici e l'applicazione delle misure di salvaguardia previste dalla legge, così da evitare interventi incompatibili con la futura pianificazione acustica. Dopo l'approvazione da parte del Consiglio comunale, la documentazione sarà trasmessa ad ARPA Sicilia insieme al Rapporto Preliminare Ambientale, avviando la procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

Secondo l'Amministrazione, il nuovo Piano consentirà di dotare Castelvetrano di uno strumento fondamentale per la tutela della salute pubblica, della qualità della vita e per uno sviluppo ordinato del territorio.