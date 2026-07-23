Triscina: muore a 17 anni dopo aver portato dei fiori alla fidanzata

di: Redazione - del 2026-07-23

Una serata che doveva essere speciale si è trasformata in una tragedia. Pietro Fiordaliso, 17 anni, compiuti lo scorso 11 luglio, ha perso la vita nella notte in un drammatico incidente stradale avvenuto a Triscina, in via del Mediterraneo, nei pressi della strada 89.

Secondo quanto emerso, il giovane aveva appena compiuto un gesto carico di affetto: era andato a consegnare un mazzo di fiori alla sua fidanzata. Un momento di gioia e di amore che, purtroppo, si è trasformato poco dopo in un dramma.

Per cause ancora in corso di accertamento, il mezzo sul quale viaggiava è rimasto coinvolto in un violento impatto. L'urto si è rivelato fatale per il diciassettenne, nonostante i soccorsi intervenuti sul posto.

La notizia ha sconvolto la comunità di Triscina e le persone che conoscevano Pietro. Il papà Giuseppe è un meccanico mentre la mamma Veronica è casalinga. Sulla dinamica dell'incidente sono in corso gli accertamenti delle autorità competenti, che dovranno ricostruire con precisione quanto accaduto nelle ore che hanno preceduto il tragico schianto.