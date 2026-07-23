  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • Martino Beverage A3 bis dal 1 luglio
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • 1.9. vapes sigarette elettroniche R2 dal 4 novembre
  • Effeviauto dal 11 giugno R2
  • Lube R3 dal 2 gennaio
  • Casa Shop Castelvetrano R2 dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026

Triscina: muore a 17 anni dopo aver portato dei fiori alla fidanzata

Resta sempre aggiornato

di: Redazione - del 2026-07-23

Commenti
Immagine articolo: Triscina: muore a 17 anni dopo aver portato dei fiori alla fidanzata

Una serata che doveva essere speciale si è trasformata in una tragedia. Pietro Fiordaliso, 17 anni, compiuti lo scorso 11 luglio, ha perso la vita nella notte in un drammatico incidente stradale avvenuto a Triscina, in via del Mediterraneo, nei pressi della strada 89.

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • Secondo quanto emerso, il giovane aveva appena compiuto un gesto carico di affetto: era andato a consegnare un mazzo di fiori alla sua fidanzata. Un momento di gioia e di amore che, purtroppo, si è trasformato poco dopo in un dramma.

    Per cause ancora in corso di accertamento, il mezzo sul quale viaggiava è rimasto coinvolto in un violento impatto. L'urto si è rivelato fatale per il diciassettenne, nonostante i soccorsi intervenuti sul posto.

    La notizia ha sconvolto la comunità di Triscina e le persone che conoscevano Pietro. Il papà Giuseppe è un meccanico mentre la mamma Veronica è casalinga. Sulla dinamica dell'incidente sono in corso gli accertamenti delle autorità competenti, che dovranno ricostruire con precisione quanto accaduto nelle ore che hanno preceduto il tragico schianto.

    Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Conad temporanea H2 dal 1 luglio
  • Pierrot Marinella apertura a pranzo 2025 A4
  • sagra salsiccia 2026 dal 20 luglio
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • Tenuta Repiè A4 dal 17 luglio
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • Sagra busiata A4 Salemi
  • a4 lisciandra
  • Super Conveniente H2 dal 21 gennaio
  • Commedia Elio fino al 6 agosto A5

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    21 Luglio - Lettore scrive, l'appello di un residente: "In via Cavallaro a Marinella si corre troppo, servono dissuasori di velocità"

    16 Luglio - Lettore scrive, aree private abbandonate a Castelvetrano cresce la preoccupazione dei residenti: "Costretti a fare i conti con chi spaccia"

    16 Luglio - Strada Triscina-Tre Fontane, un pericolo quotidiano: "Servono bonifica della vegetazione e dissuasori di velocità"

    13 Luglio - Il lettore scrive: "Perché quella barca è ancora lì?" La denuncia dei cittadini

    10 Luglio - Castelvetrano, degrado dopo il mercato del martedì: la denuncia dei residenti

    I più letti

    Triscina: muore a 17 anni dopo aver portato dei fiori alla fidanzata

    Muore il Comandante Alfa. Castelvetrano nel cuore e servitore dello Stato

    Triscina, violento scontro nella notte, muore un diciassettenne

    Castelvetrano, scontro tra Jeep, furgone e Mercedes vicino allo svincolo A29: interviene il 118

    Vasto incendio a Santa Ninfa brucia terreni e minaccia allevamenti. Eroico gesto di un 14enne tra le fiamme