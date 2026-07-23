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Operazione antimafia nel Trapanese: 12 arresti, smantellata rete di Cosa nostra

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di: Redazione - (fonte: Ansa.it) - del 2026-07-23

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Immagine articolo: Operazione antimafia nel Trapanese: 12 arresti, smantellata rete di Cosa nostra

Dodici persone sono state arrestate dai Carabinieri del Comando Provinciale di Trapani in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo. Gli indagati sono accusati, a vario titolo, di associazione di tipo mafioso, estorsione, intimidazione, danneggiamento seguito da incendio, porto illegale di armi da fuoco, estorsione nella gestione di un alloggio popolare e traffico di sostanze stupefacenti. Secondo l'accusa, alcuni di loro avrebbero ricoperto anche ruoli di vertice all'interno della famiglia mafiosa operante nel territorio di Petrosino.

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    • L'inchiesta, sviluppata dal Nucleo Investigativo dei Carabinieri tra dicembre 2022 e febbraio 2024, avrebbe consentito di ricostruire l'attività dell'organizzazione mafiosa e il suo radicamento sul territorio. Per gli investigatori, il gruppo criminale esercitava il controllo della zona attraverso intimidazioni e minacce, traendo sostentamento economico da diverse attività illecite.

    Nell'ambito della stessa indagine è stato inoltre notificato l'invito a rendere interrogatorio preventivo a 16 ulteriori persone, indagate per reati che comprendono traffico di droga, detenzione di armi e ricettazione. Per alcuni di loro viene contestata anche l'aggravante di aver agito con modalità riconducibili o collegate ad attività mafiose.

    L'operazione ha coinvolto anche la Procura per i Minorenni di Palermo. I Carabinieri hanno infatti eseguito decreti di perquisizione personale e domiciliare nei confronti di nove giovani che, all'epoca dei fatti contestati, erano minorenni. Secondo l'impostazione accusatoria, alcuni di questi sarebbero stati stabilmente inseriti e funzionali all'organizzazione criminale, operando con metodi tipicamente mafiosi. Le indagini sono ancora nella fase preliminare e, come previsto dall'ordinamento, le accuse dovranno essere vagliate nel corso del procedimento giudiziario nel pieno rispetto del principio di presunzione di innocenza.

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